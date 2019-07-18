Недвижимость
Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотекеLenta.ru вчера в 19:21
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Люди пострадали при эвакуации из самолета в Шереметьево
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета рейса Москва – Ереван. Инцидент произошел в пятницу, 19 июля, в Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Общество
Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны
Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.
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Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Политика
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Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Политика
В Дрездене хотят водить туристов по «путинским местам»
Экскурсии по «путинским местам» могут быть организованы в Германии. Об этом задумались в департаменте по туризму Дрездена.
Обновлено в 10:24
Общество
Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.
Обновлено в 05:30
Кино
Вышел второй трейлер сериала «Тёмные начала» по романам Филипа Пулмана
Вышедший в 2007 году фильм «Золотой компас» был признан провалом, но HBO решила предпринять ещё одну попытку экранизировать романы Филипа Пулмана, теперь уже в форме сериала.
Обновлено в 04:20
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Политика
Захарова назвала позором продление ареста Вышинскому
Обновлено в 09:25
Кино
В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»
На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Писатели-фантасты придут на помощь армии Франции
Во Франции планируется сформировать специальную группу состоящую из писателей-фантастов.
Обновлено в 11:47
Футбол
«Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак»
Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».
Обновлено в 09:56
Путешествия
На Кубани туристов начали штрафовать за неуплату курортного сбора
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
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Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Что касается советника президента Потураева, то в 2014 году он призывал к массовым публичным казням жителей Донбасса, не поддержавших государственный переворот.
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Политика
В конгрессе США провели обряд изгнания духов
В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.
Обновлено в 07:26
Общество
Июнь 2019 года стал самым жарким за всю историю наблюдений
Повышенная температура воздуха, которая наблюдалась в первом месяце лета, привела к тому, что июнь 2019 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в мире.
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Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Подросток угнал два самолета в Китае
Подросток угнал два самолета в экскурсионном бюро в Китае.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Два участника нападения Басаева на Дагестан получили по 15 лет колонии
Двое членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году, приговорены к 15 годам колонии строгого режима каждый, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Корабль США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива
Обновлено вчера в 15:20