Недвижимость

Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотекеLenta.ru вчера в 19:21

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
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Ипотека, ИЖС и бесплатное жилье: о чем новые поручения Путина

РБК07:18

Путин заплатит россиянам за ипотеку

News.ru07:04

Путин предложил субсидировать первый взнос по ипотеке из бюджета

Forbesвчера в 14:30

Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке

Вести.Ruвчера в 21:25

Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке

Lenta.ruвчера в 19:21

Путин поручил субсидировать первый взнос по ипотеке

Московский Комсомолец01:36

Путин предложил субсидировать из бюджета первоначальной взнос по ипотеке

Ведомостивчера в 13:50
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Политика

Иран заявил о захвате британского танкера

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Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Общество

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Интернет

Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»

Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Здоровье

Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара

Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено в 10:20
Политика

Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну поделился мнением: экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не хотели травить британские спецслужбы, кому-то в Лондоне нужен был повод для создания международной напряженности.
Обновлено в 17:21
Наука

Низкие дозы радиации провоцируют развитие раковых клеток

Ученые из Wellcome Sanger Institute и Кембриджского университета доказали, что низкие дозы радиации провоцируют развитие раковых клеток.
Обновлено в 08:46
Экономика

Борис Минц пожаловался на жизнь на £10 000 в неделю и давление на его семью

В октябре 2018 года РБК писал со ссылкой на британский реестр юридических лиц, что семья Бориса Минца приобрела спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham в Великобритании в 150 км от Лондона.
Обновлено в 14:13
Футбол

Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ

Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года.
Обновлено в 15:18
Здоровье

У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес

Жена Павла Мамаева намекнула на свидание с мужем в колонии

Публикация от Аlana⚫️ (@alana_mamaeva) 19 Июл 2019 в 4:17 PDT 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.
Обновлено в 15:05
Происшествия

В Санкт-Петербурге BMW упал в Обводной канал

Обновлено в 17:11
Космос

NVIDIA обновила техно-демку высадки на лунную поверхность

В NVIDIA сообщили, что эффект освещения воссоздан со всей тщательностью, и полностью соответствует световым эффектам, которые космонавты могли наблюдать в тот день, стоя на поверхности Луны.
Обновлено в 15:29
Происшествия

У здания Верховной Рады задержали дезертира с гранатой

Правоохранительные органы задержали у здания Верховной Рады жителя Полтавы с гранатой.
Обновлено в 15:33
Интернет

Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено в 17:02
Политика

В МИД России рассказали о консультациях с Нидерландами по МН17

Обновлено в 09:44
Происшествия

СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе

Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Обновлено в 14:50
Политика

Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Новороссийске возбудили дело против ударившей журналистку чиновницы

В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы администрации, которая подозревается в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста местной газеты (ч. 3 ст. 144 УК РФ).
Обновлено в 12:09
Политика

Гендиректора «Рустави 2» уволили

Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24
Общество

Росстандарт отправил ГОСТ на фотосессии для младенцев на доработку

ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных по приказу Росстандарта возвращен на доработку в профильный технический комитет.
Обновлено в 04:44
Баскетбол

ЦСКА подписал греческого баскетболиста Куфоса

Обновлено в 13:28
Политика

Украинский боксёр-чемпион Гвоздик не поверил в агрессию России

Украина не была жертвой российской агрессии, а межнациональный конфликт был выгоден прежнему президенту Петру Порошенко, чтобы отвлечь соотечественников от разграбления страны.
Обновлено в 11:59
Кино

Вышел трейлер фильма «Лучший стрелок — 2» с Томом Крузом

Tom Cruise showed up at Comic-Con in San Diego on Thursday to unveil the trailer for "Top Gun: Maverick" https: / / t.co / bxzJafsG7f — The New York Times (@ nytimes) 18 июля 2019 г. Картина стала продолжением фильма "Лучший стрелок", вышедшего на экраны в 1986 году.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Стильный образ: Собчак отметилась на отдыхе в пудровом платье

19 июля Собчак облачилась в нежное платье с рюшами пудрового цвета.
Обновлено в 15:37
Политика

Владимир Путин приехал на Валаам в кроссовках за 60 тысяч рублей

Обновлено в 13:45
Технологии

Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО

В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено в 06:40
Политика

Зеленский уволил посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
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