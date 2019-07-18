Недвижимость

Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотекеLenta.ru вчера в 19:21

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Ипотека, ИЖС и бесплатное жилье: о чем новые поручения Путина

РБК07:18

Путин заплатит россиянам за ипотеку

News.ru07:04

Путин предложил субсидировать из бюджета первоначальной взнос по ипотеке

Ведомостивчера в 13:50

Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке

Вести.Ruвчера в 21:25

Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке

Lenta.ruвчера в 19:21

Путин предложил субсидировать первый взнос по ипотеке из бюджета

Forbesвчера в 14:30

Путин поручил субсидировать первый взнос по ипотеке

Московский Комсомолец01:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:48, Вашингтон
Политика

СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Политика

В агентстве ТАСС сменится главный редактор

Новым главным редактором ТАСС станет Михаил Петров, занимающий сейчас пост заместителя главреда. Об этом сообщает само информагентство.
Обновлено в 06:29
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова

Обновлено в 04:41
Армия и оружие

В США обеспокоились военным сотрудничеством России и Китая

Выступая на форуме по безопасности в американском городе Аспен, адмирал заявил, что в последнее время наблюдается значительное усиление военного сотрудничества России и Китая, что вызывает сильную озабоченность США.
Обновлено в 03:49
Политика

Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:16
Кино

Вышел второй трейлер сериала «Тёмные начала» по романам Филипа Пулмана

Вышедший в 2007 году фильм «Золотой компас» был признан провалом, но HBO решила предпринять ещё одну попытку экранизировать романы Филипа Пулмана, теперь уже в форме сериала.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Следствие установило предварительную причину инцидента в «Шереметьево»

Причиной инцидента с самолётом компании "Северный ветер" ("Нордвинд") в столичном аэропорту "Шереметьево" стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в кондиционеры, сообщила "Интерфаксу" представитель московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.
Обновлено в 04:23
Футбол

«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков

Обновлено вчера в 14:38
Политика

В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».
Обновлено в 07:27
Политика

Меркель назвала свое здоровье личным вопросом

Обновлено в 06:41
Культура

Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Общество

В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса

Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Путешествия

Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы

Туристы, отдохнувшие на курортах Краснодарского края и не желавшие оплатить курортный сбор, начали получать штрафы.
Обновлено вчера в 13:45
Футбол

Представлен геймплейный трейлер FIFA 20

Компания EA Sports опубликовала новый геймлейный трейлер известного всему миру футбольного симулятора FIFA 2020.
Обновлено в 05:38
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Авто

Chevrolet представил новый Corvette Stingray

С дополнительным пакетом Z51 (который добавляет спортивный выхлоп, регулируемую подвеску, увеличенные тормоза, лучшее охлаждение и другие передаточные числа коробки) Stingray должен разгоняться до сотни за 3,2 секунды, что делает его самым быстрым базовым Corvette за всю историю.
Обновлено в 05:20
Единоборства

Дебютный бой Гассиева в супертяжелом весе отменен из-за травмы боксера

Обновлено в 07:24
Авто

Фирма Hyundai создала новую систему смены передач у гибрида

Обновлено в 06:13
Армия и оружие

M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше

Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна

Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».
Обновлено в 05:50
Происшествия

Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары

Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».
Обновлено в 06:59
Наука

Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов

Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Экономика

Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году

"Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год минимальной —1,5 тысячи рублей, максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) — восемь тысяч рублей, для лиц предпенсионного возраста — 11,28 тысячи рублей", — говорится в пояснительной записке.
Обновлено в 04:43
Происшествия

На фабрике в Китае произошел взрыв

Взрыв произошел в пятницу на одной из фабрик в провинции Хэнань в центре КНР. Об этом сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Уральская таможня изъяла обезьян в кошачьей переноске

Обновлено в 07:33
Политика

СМИ сообщили о госпитализации в Петербурге главы Чувашии

В Санкт-Петербурге в «тяжелом состоянии» госпитализирован глава Чувашии Михаил Игнатьев, передает портал Cheb.media.
Обновлено в 07:05
Общество

Первый снег выпал на Полюсе Холода в Якутии

Первый снег выпал в горах в районе села Томтор Оймяконского улуса Якутии, который также называют Полюсом Холода.
Обновлено в 07:41
Политика

Партии Зеленского и Вакарчука могут объединить усилия в Раде

Партия украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" хочет вступить в коалицию в Верховной раде с партией "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.
Обновлено в 05:38
Технологии

Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО

Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23
ещё по теме
Главное