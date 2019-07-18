Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.

Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке

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