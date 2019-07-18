Недвижимость

Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотекеLenta.ru вчера в 19:21

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
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Ипотека, ИЖС и бесплатное жилье: о чем новые поручения Путина

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Путин заплатит россиянам за ипотеку

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Путин предложил субсидировать первый взнос по ипотеке из бюджета

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Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке

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Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке

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Московский Комсомолец01:36

Путин предложил субсидировать из бюджета первоначальной взнос по ипотеке

Ведомостивчера в 13:50
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
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На границе РФ и Абхазии задержан мужчина с огнестрельными ручками

В Краснодарском крае на границе с Абхазией пограничники задержали мужчину, которые хотел ввезти в РФ огнестрельное оружие, замаскированное под ручки для письма.
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Госдума повысила НДС на пальмовое масло

Госдума повысила НДС на пальмовое масло Льготное налогообложение распространенного пищевого продукта отменено якобы по просьбам трудящихся.
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Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина

В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Исследование показало рост спроса на пилотов в России за два года

Почти в четыре раза за два года вырос спрос на пилотов в России, это может быть связано с оживлением экономики и активным развитием малой авиации, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.
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Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
Наука

Ученые впервые измерили теплопередачу одной молекулы

Исследователи из Мичиганского университета впервые поставили эксперимент, в котором измерили передачу тепла через одну молекулу.
Обновлено в 13:29
Космос

Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли

Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено в 10:14
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Побывавший на Луне американский астронавт разочаровался

Обновлено в 20:08
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа

Ежегодный перерасчёт страховых пенсий для пенсионеров, которые работали в 2018 году, произойдёт 1 августа.
Обновлено вчера в 08:17
Энергетика

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
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Авто

Продажи китайского автопроизводителя SAIC снизятся впервые за 14 лет

Годовые продажи крупнейшего китайского автопроизводителя Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) снизятся впервые с 2006 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:48
Общество

В Венеции туристов оштрафовали на €950 за приготовление кофе на мосту

Обновлено в 22:01
Общество

На Приморье надвигается тайфун «Данас»

Обновлено вчера в 05:26
Авто

Проект Karelia активно строится: новые подробности постройки экспедиционного LADA Largus

Целью проекта является постройка экспедиционного автомобиля на базе отечественной LADA Largus.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

Обновлено в 13:24
Происшествия

СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

Обновлено в 20:15
Общество

АЭВТ выступил против новых правил допуска к международным авиарейсам

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступает против новых правил допуска авиакомпаний РФ к международным рейсам, следует из материалов, размещенных на сайте ассоциации.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Саудовская Аравия разрешила разместить США войска

Обновлено в 21:45
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
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Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»

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Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Обновлено в 20:17
Политика

Иран заявил о захвате британского танкера

Обновлено в 14:35
Космос

Астронавт назвал лысых более приспособленными для космоса

Лысая голова является серьезным конкурентным преимуществом для кандидатов в космонавты, заявил итальянский астронавт Лука Пармитано.
Обновлено в 19:16
Экономика

Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России

Исследование агентства АКРА было опубликовано накануне под заголовком «Как избежать ипотечного кризиса в России».
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Производитель снизит цену БТР на платформе «Бумеранг» в три раза

По словам гендиректора компании, стоимость перспективного бронетранспортера "Бумеранг" будет снижена, как минимум, в три раза за счет замены комплектующих.
Обновлено в 08:30
Политика

США заявили, что не намерены снабжать продуктами лагерь Эр-Рукбан

Соединенные Штаты не намерены обеспечивать продовольствием беженцев в лагере Эр-Рукбан, расположенном в подконтрольном США районе на юге Сирии, сообщил в пятницу спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен, штат Колорадо.
Обновлено в 21:16
Армия и оружие

Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России

В июле кандидат на пост главы Пентагона, выдвинутый Дональдом Трампом Марк Эспер, заявил о состоянии «кибервойны» между США и Китаем с Россией.
Обновлено в 21:33
Политика

Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено в 03:54
Происшествия

В Петербурге грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом

На Софийской улице Санкт-Петербурга грузовик с прицепом, нагруженным металлоломом, после проезда на запрещающий сигнал столкнулся с автобусом.
Обновлено в 19:17
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