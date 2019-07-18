Недвижимость
Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотекеLenta.ru вчера в 19:21
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:47, Вашингтон
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Новый голкипер «Сочи» Сослан Джанаев прокомментировал слухи о том, что он сдавал матчи в 2009 году.
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Пока российские поклонники готовятся к первой встрече с кумиром, на входе в Парк Горького разместилась пятиметровая фигура певца.
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Названы города с самым загрязненным воздухом
В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.
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Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
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Недвижимость
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В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 02:36
Политика
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Скандал вокруг расистских высказываний президента США Дональда Трампа достиг такого накала, что капеллан палаты представителей провел в здании Конгресса обряд экзорцизма.
Обновлено в 04:18
Общество
Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием
Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем, отметив талант и многогранность народного артиста РСФСР.
Обновлено в 04:18
Культура
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Политика
МИД ответил на возможное расширение нормандского формата
Заместитель главы МИД Григорий Карасин заявил, что российская сторона не против расширения «нормандского формата».
Обновлено в 04:41
Футбол
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Обновлено в 02:48
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
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Клип снимали в Петербурге – родном городе Татьяны Булановой.
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Руни забил и отдал голевой пас в победном матче против «Цинциннати»
Обновлено вчера в 22:37
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Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
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Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб в Черном море
Боевые расчеты фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес» произвели учебные стрельбы в Черном море.
Обновлено в 02:04