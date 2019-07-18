Недвижимость

Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотекеLenta.ru вчера в 19:21

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
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Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке

Lenta.ruвчера в 19:21

Путин заплатит россиянам за ипотеку

News.ru07:04

Путин поручил субсидировать первый взнос по ипотеке

Московский Комсомолец01:36

Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке

Вести.Ruвчера в 21:25

Ипотека, ИЖС и бесплатное жилье: о чем новые поручения Путина

РБК07:18

Путин предложил субсидировать первый взнос по ипотеке из бюджета

Forbesвчера в 14:30

Путин предложил субсидировать из бюджета первоначальной взнос по ипотеке

Ведомостивчера в 13:50
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:16, Ашберн
Гаджеты

Специалисты DxOMark протестировали смартфон Pixel 3a

На презентации Pixel 3a американская компания делала акцент на камеру смартфона, причем по заявлению производителя, она точно такая же, как и в Pixel 3. После тестов специалисты DxOMark подтвердили данные Google, так как Pixel 3a за фото получил 103 балла, а такой же показатель и в Pixel 3. При этом за видео более доступный «Пиксель» заработал 95 баллов, тогда как у старшей версии 98 баллов.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие

Сирийские боевики атаковали город с российскими военными

В Сирии атакован город с российскими военными.
Обновлено в 07:48
Политика

Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой

Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Иран заявил о захвате британского танкера

Обновлено в 14:35
Футбол

Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций

Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.
Обновлено в 17:12
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В Греции зафиксировали землетрясение

Напомним, что в 1999 году в Греции было зафиксировано сильное землетрясение, которое привело к гибели 143 человек.
Обновлено в 10:49
Космос

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесли на 24 июля

"Завершено статическое огневое испытание Falcon 9, планируем осуществить запуск 18-й грузовой миссии корабля Dragon на (Международную) космическую станцию (МКС) с площадки номер 40 (космодрома на мысе Канаверал) 24 июля", - сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о расходах российских звёзд

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы артистов шоу-бизнеса.
Обновлено в 22:07
Политика

Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком подписанный президентом страны Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 22:22
Происшествия

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Москве похитителям наркоманов дали от пяти до восьми лет

Обновлено в 10:53
Хоккей

Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина

Обновлено в 08:50
Экономика

Минтруд не планирует повышать пособие по безработице в 2020 году

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России размеры минимальной и максимальной величин пособия для граждан, признанных безработными, выросли с 850 до 1,5 тыс. рублей и с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей соответственно.
Обновлено в 06:09
Хоккей

Труба подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт на 56 млн долларов

По прошлому контракту хоккеист зарабатывал 5,5 млн долларов в год. «Рейнджерс» приобрели права на Трубу в результате обмена с «Виннипегом».
Обновлено в 16:38
Футбол

«Спартак» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве России

Завершился матч второго тура первенства России среди молодежных команд. Спартак на выезде обыграл Ростов 3:1.
Обновлено в 12:51
Авто

Внешность обновленного Mitsubishi Pajero Sport рассекречена на фото

За неделю до официального дебюта в Сети появились первые живые фотографии обновленного Mitsubishi Pajero Sport.
Обновлено вчера в 10:53
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче

«Боруссия» (Дортмунд) на американском стадионе Notre Dame (штат Индиана) обыграла «Ливерпуль».
Обновлено в 22:35
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Эвертону» в товарищеском матче

«Монако» и «Эвертон» провели товарищеский матч в рамках подготовки к сезону. Судьбу встречи решил один точный удар.
Обновлено в 14:22
Политика

Гендиректора «Рустави 2» уволили

Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе

В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено в 08:17
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Саудовская Аравия разрешила разместить США войска

Обновлено в 21:45
Музыка

В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века

В Великобритании определили самую популярную песню XXI века.
Обновлено в 06:05
Технологии

Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО

В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено в 06:40
Энергетика

Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено в 21:13
Наука

Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов

Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

Обновлено в 13:24
Общество

Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли

Обновлено в 20:52
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