Политика
Путин предложил странам ЕАЭС создать общую расчётную инфраструктуру
Путин предложил странам ЕАЭС создать общую расчётную инфраструктуруREGNUM06:44
Глава государства предложил проработать вопрос о создании в ЕврАзЭС общей расчётной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий.
REGNUM06:44
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Предлагаем рассмотреть возможность создания общей расчетной инфраструктуры с использованием финансовых технологий. Это позволило бы усилить независимость платежных систем стран. По сути это повышение экономического суверенитета.
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Политика
Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что извинился перед российским коллегой Владимиром Путиным за публичный спор о цене на газ для Минска.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Американский эсминец прошёл в районе российской базы в Японском море
Обновлено в 11:25
Политика
Рада поддержала прекращение договора о дружбе с Россией
Закон «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» приняла Верховная рада 6 декабря, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения
Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому пограничникам страны разрешено стрелять без предупреждения и на поражение в случае вторжения на территорию страны или нападения на корабли.
Обновлено в 11:32
Политика
Лавров и Могерини обсудили судьбу ДРСМД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провели встречу в Милане, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:25
Политика
Военные из США провели внеплановый полет над Украиной
Обновлено в 11:18
Политика
Медведев назвал выстраданным решение о повышении пенсионного возраста
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста в России самым трудным за последнее десятилетие.
Обновлено в 11:17
Политика
Французские власти опасаются государственного переворота, пишут СМИ
Власти Франции опасаются попытки государственного переворота со стороны движения "желтых жилетов", пишет газета Le Figaro.
Обновлено в 11:29
Политика
Захарова предложила главкому ВМС Украины уйти в отставку
Главкому ВМС Украины Игорю Воронченко стоило бы выйти в отставку, а не отправляться в российскую тюрьму вместо задержанных украинских моряков.
Обновлено в 09:34
Политика
КС РФ признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии конституционным
"Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции РФ соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия", - следует из материалов Конституционного суда.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Порошенко заявил о переброске подразделений украинских десантников
Наращивание группировок войск на границе является "адекватным ответом на действия агрессора" и позволит Украине остановить нападение "не теряя ни секунды", заявил глава государства.
Обновлено в 11:10
Политика
Китай потребовал от Канады освободить задержанного финдиректора Huawei
Китай потребовал от Канады немедленно освободить задержанного финансового директора и заместителя председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 11:24
Политика
Трамп прокомментировал свой рейтинг
Президент США Дональд Трамп заявил, что его рейтинг одобрения был бы выше, чем 50%, если бы не расследование «вмешательства» России в американские выборы.
Обновлено в 11:26
Политика
Госдума лишила неприкосновенности депутата Белоусова
Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности члена фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова и возбуждение в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 11:18
Политика
Верховная рада признала боевиков ОУН-УПА участниками боевых действий
Обновлено в 10:56