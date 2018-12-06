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Политика Политика Медведев назвал пенсионную реформу самым трудным решением десятилетия В начале октября президент Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство и утвердил проведение в стране пенсионной реформы.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи российской базы

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Армия и оружие Армия и оружие Порошенко отправил к границе с РФ десантно-штурмовые войска Украины

Политика Политика Кадыров объяснил блокировку своих аккаунтов в соцсетях На самом деле, в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что активно читали мои записи сотни тысячи молодых людей из США.

Армия и оружие Армия и оружие В Госдуме оценили возможную отправку кораблей США в Чёрное море Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, передавал, что после инцидента в Керченском проливе Вашингтон готовится направить один военный корабль в Чёрное море.

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