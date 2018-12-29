Экономика
Путин предложил создать банк для финансирования строительства домов
Путин предложил создать банк для финансирования строительства домовГазета.Ru09:19
Президент России Владимир Путин выступил с идеей создать банк для финансирования строительства многоквартирных домов. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
Газета.Ru09:19
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Правительству страны поручено создать специализированный банк для финансирования строительства многоквартирных домов и другой недвижимости, сообщает сайт Кремля.Коммерсантъ08:56
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Финансы
Евро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентября
Доллар США и евро ускорили рост на Московской бирже днем в субботу. При этом курс евро достигал 80 руб./EUR1 впервые с 14 сентября.
Обновлено в 07:48
Экономика
Росстат оценил уровень инфляции в 2018 году
Росстат предварительно оценил инфляцию в 2018 году в 4,2 процента, следует из сообщения ведомства.
Обновлено в 06:24
Экономика
Правительство продлило пилотный проект tax free до конца 2019 года
Правительство России продлило действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2019 года, соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:52
Экономика
Минтруд рассказал о повышении пенсии россиян в 2019 году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал в эфире «России-24» о повышении пенсий россиян в 2019 году.
Обновлено в 07:53
Экономика
Импорт попавших под запрет украинских товаров оценивается в $510 млн
Импорт в Россию украинских товаров, которые попали под запрет, за 2018 год предварительно оценивается в $510 млн, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Экономика
Минсельхоз предложил вдвое увеличить квоту Турции на ввоз томатов в РФ
Минсельхоз РФ предлагает вдвое увеличить квоту Турции на поставки свежих томатов в Россию и установить ее на уровне 100 тыс. тонн.
Обновлено в 03:13
Финансы
ЦБ зафиксировал рост ипотечной ставки впервые с сентября
Компании отмечали, что граждане брали ипотеку по ставкам, на которых не отразилось повышение на 0, 5 – 1,5 п. п. Банки приняли решение повысить ставки после того, как ЦБ в сентябре поднял ключевую ставку с 7,25 до 7,5% — впервые с 2014 года.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика
Жителей России ждет повышение цен на авиабилеты
В начале 2019 года российские авиаперевозчики вынуждены будут поднять цены на авиабилеты.
Обновлено в 03:50
Экономика
Голикова заявила о замедлении темпов снижения рождаемости в 2018 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темпы снижения рождаемости в 2018 году замедлились.
Обновлено в 04:31
Экономика
Девелопер АФК «Система» увеличил долю в «Интуристе» до 91,24%
ГК "Бизнес-Недвижимость" (дочерняя структура АФК "Система") увеличила долю в дочерней гостиничной компании ВАО "Интурист" до 91,24% с 66,2%, говорится в сообщении девелопера.
Обновлено в 04:39
Экономика
Российские рыбаки выловили почти 5 миллионов тонн рыбы и морепродуктов
Обновлено 27 декабря в 12:54
Экономика
Усманов: СП Alibaba, «Мегафона», Mail.ru и РФПИ заработает в 2019 году
Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru в области e-commerce находится на финальной стадии согласования и заработает в начале 2019 г. Об этом сообщил совладелец USM Holdings Алишер Усманов в интервью телеканалу "Россия-24".
Обновлено вчера в 08:52
Экономика
Посол России в США сообщил о росте товарооборота между странами на 16%
Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что за 10 месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 16% — до $23,3 млрд.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
РФПИ анонсировал создание цифрового моста через РФ от Японии до Европы
Через Россию пройдет цифровой мост между Японией и Европой.
Обновлено в 09:36