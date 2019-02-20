Экономика
Путин предложил новую программу льготной ипотеки для семей с детьмиИзвестия 04:25
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ страны двигаться в сторону снижения ипотечных ставок сначала до 9%, а затем до 8%. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 20 февраля.
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Напомню, ставка для многодетных по льготной ипотеке составляет шесть процентов, все остальное субсидирует государство. Но воспользовались этим всего четыре процента семей, потому что ставка субсидируется только три или пять лет. Предлагаю установить льготу на весь срок кредита.
с чего всё началось
Владимир Путин предложил сегодня в рамках Послания федеральнмоу собранию конкретные меры поддержки много детных семей. Одной из мер, которые помогут и брянским семьям - частичное погашение ипотечного кредита.Брянский рабочий04:22
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