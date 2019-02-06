Политика
Путин предложил продлить амнистию капиталов на годКоммерсантъ 05:58
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо на год продлить так называемую амнистию капитала для тех, кто регистрирует бизнес в специальных районах России. Соответствующую инициативу глава государства озвучил на форуме «Деловая Россия».
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Мы с коллегами обсуждали ситуацию, которая складывается в этой сфере, и считаем, что ещё на один год как минимум можно продлить амнистию капиталов для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию, а также регистрируют свой бизнес в специальных административных районах.
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