Политика
РБКПутин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
«Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы», — заявил Путин. Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин предложил увеличить размер заработной платы служащим федеральных ведомств в регионах страны, сообщает пресс-служба Кремля.Аргументы и Факты09:18
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:04, Вашингтон
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