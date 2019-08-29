Политика
РБКПутин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
«Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы», — заявил Путин. Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб.
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Президент России Владимир Путин предложил увеличить размер заработной платы служащим федеральных ведомств в регионах страны, сообщает пресс-служба Кремля.Аргументы и Факты09:18
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:09, Вашингтон
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