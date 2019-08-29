с чего всё началось

«Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы», — заявил Путин. Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб.

Происшествия Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.

Политика Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».

Политика Осуждённого за шпионаж Сущенко доставили в СИЗО «Лефортово» Украинского журналиста Романа Сущенко, осуждённого в России за шпионаж, доставили в столичное СИЗО "Лефортово".

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Наука Илон Маск считает, что нас ждет демографический коллапс Думаю, самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, — демографический коллапс.

Кино Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.

Общество В России выбраны четыре математических центра мирового уровня В рамках нацпроекта "Наука" к 2024 году в России планируется создать 16 научных центров мирового уровня, в том числе математические.

Футбол Как «Спартак» проиграл «Браге» и покинул Лигу Европы "Спартак" в ответном матче квалификации Лиги Европы уступил португальской "Браге" и покинул второй по значимости турнир Старого Света.

Политика В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.

Технологии Впервые в России самолеты напишут словесное послание в небе Летчики пилотажной группы "Первый полет" впервые в России напишут пятью самолетами Як-52 в небе словесное послание с помощью дымов и специальной системы управления.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Гаджеты Microsoft опубликовала спецификацию exFAT и одобрила её поддержку в Linux В прошлом месяце Microsoft неожиданно вернулась к обсуждению возможности поддержки файловой системы exFAT в ядре Linux после того, как один из разработчиков ядра, Валдис Клетниекс (Valdis Klētnieks), предложил необходимый патч.

Армия и оружие Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Политика Трамп сократил программу своего пребывания в Польше В администрации президента США Дональда Трампа приняли решение сократить программу его визита в Польшу.

Гаджеты Стив Возняк: «Apple давно следовало разделить» "Жаль, что Apple не разделилась давным-давно и не создала независимые подразделения в разных городах и не дала им возможности думать независимо, как делала Hewlett Packard, когда я там работал", - сказал Возняк.

Футбол Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов. Об этом 29 августа сообщает РБК.

Политика Зеленский поставил перед Радой задачу «возвращения Крыма» Прежде всего, сказал Зеленский депутатам, украинцы ждут "укрепления обороны, завершения войны в Донбассе, а также возвращения Крыма".

Автоспорт Боттас продлил контракт с Mercedes до 2020 года Пилот «Формулы-1» Валттери Боттас продолжит выступать за Mercedes в 2020 году. Об этом сообщил Twitter Mercedes.

Происшествия СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске «Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.

Политика Дмитрий Разумков выбран новым спикером парламента Украины Председателем Верховной рады нового созыва стал глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.