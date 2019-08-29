Политика
Газета.RuПутин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах
По словам Осипова, средний уровень заработной платы в Забайкальском крае составляет 35 тыс. рублей. Кроме этого, в органах региона не хватает сотрудников. Врио главы края согласился президентом Путиным о необходимости повышения зарплат сотрудникам федеральных ведомств в регионах.
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Президент России Владимир Путин предложил увеличить размер заработной платы служащим федеральных ведомств в регионах страны, сообщает пресс-служба Кремля.Аргументы и Факты09:18
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Владимир Путин предложил повысить зарплату сотрудников федеральных ведомств в регионах
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