с чего всё началось

По словам Осипова, средний уровень заработной платы в Забайкальском крае составляет 35 тыс. рублей. Кроме этого, в органах региона не хватает сотрудников. Врио главы края согласился президентом Путиным о необходимости повышения зарплат сотрудникам федеральных ведомств в регионах.

Технологии Производитель проекторов-кубиков привлек инвестиции от фонда «Роснано» Дальневосточный фонд высоких технологий (создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока, «Роснано» и Российской венчурной компанией) инвестирует 190 млн руб. в ООО «Мультикубик», рассказал РБК гендиректор фонда Руслан Саркисов и подтвердил представитель компании.

Армия и оружие Израиль обвинил Иран в попытках выпускать в Ливане высокоточные ракеты Израильские военные обвинили Иран и союзное ему движение "Хезболлах" в возобновлении после череды неудач попыток наладить производство ракет повышенной точности на территории Ливана.

Авто Peugeot представил самый мощный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid Peugeot представил самый мощный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid с суммарной отдачей установки 300 лошадиных сил.

Политика Меркель и Путин по телефону обсудили транзит газа через Украину Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с транзитом газа через территорию Украины.

Космос Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.

Политика Депутату Рады отключили микрофон из-за выступления на русском языке Спикер Верховной рады нового созыва Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Театры Актеры МХАТа подали жалобу в прокуратуру на нового худрука Перевод с системы бессрочных договоров на срочные актеры МХАТа считают незаконным шагом со стороны нового художественного руководителя Эдуарда Боякова.

Экономика У жителей России снижается доверие к небольшим банкам Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.

Энергетика Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири» Interfax-Russia.ru - "Газпром" начал заполнение газом экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", заявил в четверг на I Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.

Политика Конте получил право сформировать новое правительство Италии Президент Италии Серджо Маттарелла принял ранее ушедшего в отставку премьер-министра Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новый состав правительства.

Политика Алексей Гончарук стал премьер-министром Украины Заместитель главы администрации президента Украины Алексей Гончарук назначен премьер-министром страны.

Политика Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции "Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.

Общество Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.

Политика Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента Законопроект "Об импичменте президента" предлагался на рассмотрение депутатов и ранее, но зарегистрированный 29 мая документ так и не был рассмотрен прошлым составом парламента, так как не набрал нужного количества голосов.

Политика Зеленский предложил оставить Авакова на посту главы МВД Украины Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.

Армия и оружие Глава МВД Ливии провел переговоры с министром обороны Турции Министр внутренних дел Ливии Фатхи Али Баш Ага посетил Турцию, где провел переговоры с главой оборонного ведомства этого государства Хулуси Акаром.

Происшествия Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.

Политика Президент Грузии назвала условия начала диалога с Россией Позже президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. грузинским авиаперевозчикам было запрещено летать в РФ.