Политика

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3Интерфакс 07:21

Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
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Путин: РФ может не продлевать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений

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Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

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Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
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Больше не будет эксклюзивного оружия для различных платформ• Игра станет доступной в Steam и выйдет на Google Stadia.
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Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
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Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича

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