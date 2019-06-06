Политика
Путин предложил не продлевать договор СНВ-3Интерфакс 07:21
Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
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Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
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Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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Наука
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Путин призвал Британию перевернуть страницу, связанную со шпионами
Путин предложил отбросить мишуру и заняться делом.
Обновлено в 10:53
Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
В начале апреля Голикова выступила на канале «Россия 1» и заявила, что среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается, в том числе, возможность давать право на материнский капитал после рождения в семье первенца.
Обновлено в 12:50
Общество
Верховный суд предложил вечно преследовать за неуплату налогов
Российский Верховный суд хочет отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и считать это преступлением до полного погашения долга.
Обновлено в 04:05
Политика
Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Обновлено в 10:15
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Наука
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Большая Удина
В журнале Journal of Volcanology and Geothermal Research опубликовано исследование камчатских сейсмологов, в котором говорится о необходимости следить за активностью вулкана Большая Удина.
Обновлено в 01:47
Общество
Бари Алибасов написал новое завещание
Обновлено в 07:52
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Экономика
Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны
Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Обновлено в 07:52
Футбол
Футболист «Чертаново» награжден за помощь полиции в задержании преступников
Одним из 20 приглашенных стал игрок футбольной школы "Чертаново" Илья Шкода, выступающий за команду 2007 года рождения.
Обновлено в 11:59
Игры
Destiny 2 может стать условно-бесплатной и выйти в Steam
Больше не будет эксклюзивного оружия для различных платформ• Игра станет доступной в Steam и выйдет на Google Stadia.
Обновлено в 10:52
Политика
Путин назвал условие отмены санкций против ЕС
Как только Россия заметит желание Европарламента сотрудничать, санкции с ЕС будут сняты, об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:50
Экономика
«Перекресток» продаст еду в долг
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено в 03:17
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж
51-летняя финалистка мистического шоу сообщила о приятном событии — она вышла замуж.
Обновлено в 11:40
Авто
Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины
Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне
Курсант военной академии Вест-Поинт в США погиб, еще 22 человека пострадали при аварии бронемашины, которая произошла близ учебного полигона в четверг утром, сообщила пресс-служба учебного заведения.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
Футбол
Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций
Англия в свою очередь набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику
Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 08:22