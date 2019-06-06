Политика

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3Интерфакс 07:21

Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
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Путин: новые вооружения России защитят страну, даже если СНВ-3 не будет продлен

ТАСС07:50

Путин: РФ может не продлевать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений

Эхо Москвы11:17

Путин предложил не продлевать СНВ-3 при отсутствии желания у других стран

РБК09:05

Что произошло за день: четверг, 6 июня

Интерфакс14:02

Путин: СНВ-3 можно не продлевать, но тогда не будет ограничений для гонки вооружений

Коммерсантъ07:41

Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3

РИА Новости07:36

Путин рассказал о способности гиперзвуковых систем защитить Россию

RT на русском07:29
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Технологии

Google приобретает Looker за 2,6 млрд долларов

Компания Google заключила соглашение о приобретении Looker, унифицированной платформы для бизнес-аналитики, приложений для обработки данных и встроенной аналитики, за 2,6 млрд долларов.
Обновлено в 12:26
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 16:14
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Потопивший судно в Будапеште украинец был участником еще одной аварии

Украинский гражданин, капитан судна, которое на реке Дунай в Будапеште столкнулось с прогулочным катером, ранее уже попадал в аварию.
Обновлено в 15:36
Авто

Представлен обновлённый Renault Koleos

Стало известно о том, что в скором времени в продажу поступит рестайлинговый Renault Koleos.
Обновлено в 07:06
Кино

«Утраченный символ» Дэна Брауна станет сериалом

Отмечается, что исполнительным продюсером сериала, взятым на баланс каналом NBC, станет Рон Ховард, режиссёр всех трёх киноадаптаций Брауна.
Обновлено в 10:08
Футбол

Сборная Голландии победила Англию в полуфинале Лиги наций

Полуфинальный матч Лиги наций между сборными Англии и Голландии завершился со счетом 3:1 в пользу команды Рональда Кумана.
Обновлено в 17:24
Армия и оружие

Поддерживаемые США боевики усилили вербовку в лагере «Эр-Рукбан»

Обновлено в 12:32
Происшествия

Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии

Обновлено в 04:58
Политика

Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.
Обновлено в 04:30
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Число жертв в ДТП с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17

Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17, сообщает Gulf News со ссылкой на полицию.
Обновлено в 17:19
Происшествия

В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США

Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Общество

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Футбол

Стали известны матчи первого тура Российской премьер-лиги

Газете «Спорт-Экспресс» стал известен календарь матчей первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который по проекту состоится 14 июля.
Обновлено в 16:29
Культура

BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz

Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
Обновлено в 14:04
Происшествия

ФСБ сообщила о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» в Дагестане

Сотрудники дагестанского управления ФСБ сообщили о задержаниях лидеров и участников организации «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 15:35
Экономика

«Пятерочки» и «Перекрестки» начнут принимать пластиковые бутылки

В московских магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», и «Карусель») появятся автоматы для использованных пластиковых бутылок, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) главный исполнительный директор группы компаний Игорь Шехтерман.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Футбол

Руководство Дагестана не намерено поддерживать футбольный клуб «Анжи»

Власти Дагестана не планируют финансово поддерживать махачкалинский футбольный клуб "Анжи", но намерены развивать футбол в республике, воспитывая новых спортсменов.
Обновлено в 17:08
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Происшествия

Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо

На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:53
Политика

Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Общество

В Подмосковье построят круглогодичный курорт «Тропический остров»

Обновлено в 11:06
Кино

Сыгравший Джона Сноу Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов

Известность, свалившаяся на звезду "Игры престолов" Кита Харингтона, не пошла на пользу психическому здоровью звезды — теперь, когда сериал Game of Thrones завершен, исполнителю роли Джона Сноу потребовалась помощь специалистов.
Обновлено в 08:20
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:07
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Общество

Суд в США приговорил россиянку к семи годам за похищение своих детей

По версии следствия, Осипова, которая имеет двойное гражданство (США и России), в 2014 году вывезла из США в Россию двух своих детей без согласования с супругом-американцем, с которым был начат бракоразводный процесс, и уже в России родила третьего ребенка.
Обновлено в 18:06
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