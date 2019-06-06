Политика

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3Интерфакс 07:21

Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
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Россия не будет продлевать договор СНВ-3, если этого не захотят сделать и другие страны

Эхо Москвы10:00

Путин предложил не продлевать СНВ-3 при отсутствии желания у других стран

РБК09:05

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Интерфакс07:21

Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3

РИА Новости07:36

Путин рассказал о способности гиперзвуковых систем защитить Россию

RT на русском07:29

Путин: СНВ-3 можно не продлевать, но тогда не будет ограничений для гонки вооружений

Коммерсантъ07:41

Путин заявил о риске глобальных конфликтов

Российская газета08:10
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Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Обновлено 04 июня в 06:57
Политика

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Обновлено в 09:52
Транспорт

На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс

Обновлено в 03:49
Общество

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Политика

«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Экономика

«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ

На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву".
Обновлено в 10:44
Политика

Дом Порошенко забросали файерами

Обновлено в 09:59
Происшествия

Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича

В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в ноябре 2009 года.
Обновлено вчера в 08:21
Авто

В продаже появилась обновленная версия Mitsubishi Pajero 2020

Реализации транспортного средства Mitsubishi Pajero следующего 2020 модельного года начались 6 июня.
Обновлено в 07:12
Политика

Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского

Верховная Рада отказалась освободить от должности министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:58
Происшествия

Арестован фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 11:11
Политика

Зеленский ответил на петицию с требованием отставки

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Экономика

«Перекресток» продаст еду в долг

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено в 03:17
Общество

Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала

Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48
Происшествия

Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя

Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Нюша показала подписчикам семимесячную дочку

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Политика

Путин рассказал о плюсах существования ядерного оружия

Президент России Владимир Путин заявил о том, что с появлением ядерного оружия ситуация в мире относительно спокойная.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Пожар в складском комплексе на севере Москвы потушен

Пожар в складском комплексе на севере Москвы потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Политика

Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Мать Тимати объявила конкурс на имя будущего наследника

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова в своём Instagram объявила конкурс на лучшее имя малыша, который родится у её сына и модели Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:45
Политика

Минприроды обозначило сроки введения запрета на пластиковую посуду

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин поручил просчитать сроки и условия отказа от пластиковой посуды, сообщает РБК.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Политика

Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
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