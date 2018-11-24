Политика
Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления
Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступленияГазета.Ru15:04
Речь идет о том, что перечень преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены в случае возмещения ущерба, может быть расширен - и это, прежде всего, касается преступлений небольшой тяжести, связанных со случаями мошенничества.
Газета.Ru15:04
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий расширить перечень преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба.Lenta.ru06:01
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Президент РФ предложил закрывать уголовные дела за некрупное мошенничество, если ущерб возмещен
Государственная Дума РФ11:17
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Армия и оружие
Обмен пленными состоялся в Сирии при содействии российских военных
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Армия и оружие
ВСУ заявили о взятии под свой контроль населённого пункта в Донбассе
«Во исполнение решения командующего объединёнными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с сапёрами провели проверку и зачистку населённого пункта Рассадки, что на Светлодарской дуге», — заявили в пресс-центре.
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Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании
В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.
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Испания согласилась на условия соглашения по Brexit
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Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию
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Президент Украины Пётр Порошенко выразил надежду, что автокефалия православной церкви на Украине будет «оформлена юридически и канонически» в ближайшее время, сообщает Интерфакс-Украина.
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Порошенко заявил о попытках России вмешаться в выборы на Украине
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия предпринимает многочисленные попытки повлиять на ход предстоящих выборов на Украине.
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Лавров заявил о заинтересованности России в сохранении ДРСМД
Россия заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 14:05
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Мексика согласилась на предложение США по мигрантам
Обновлено в 15:38
Политика
МИД Португалии осудил арест Вышинского на Украине
Португалия осуждает любые действия, когда человек подвергается преследованию за свои взгляды, подобные аресту главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на Украине.
Обновлено в 12:54
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В Сети высмеяли Порошенко за пост с опечаткой
Обновлено в 13:24