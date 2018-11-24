Политика
Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления
Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступленияТАСС08:55
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены после возмещения ущерба. Соответствующий документ опубликован в субботу в электронной базе данных Госдумы.
ТАСС08:55
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Президент РФ предложил закрывать уголовные дела за некрупное мошенничество, если ущерб возмещен
Государственная Дума РФ11:17
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Армия и оружие
Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании
В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.
Обновлено в 13:53
Политика
В «Роскосмосе» объяснили слова Рогозина о высадке американцев на Луну
Обновлено в 13:53
Политика
Испания согласилась на условия соглашения по Brexit
Испания проголосует за выход Великобритании из состава Евросоюза и декларацию о будущих отношениях, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
Обновлено в 14:04
Политика
РПЦ предупредила о начале гонений против священнослужителей на Украине
Решение украинского Минюста о лишении канонической Украинской православной церкви права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры можно расценить как начало гонений, заявил РИА Новости заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Обновлено в 13:15
Политика
Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию
Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию, заявили РИА Новости в пресс-службе грузинского МВД.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
SANA сообщило о 20 погибших в результате удара коалиции в Сирии
В результате атаки сил международной коалиции под руководством США в городе Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли 20 мирных жителей, сообщает агентство SANA.
Обновлено в 13:18
Политика
Украинский проект «Стена» на границе с Россией продлили до 2021 года
Обновлено в 13:59
Политика
Порошенко заявил о попытках России вмешаться в выборы на Украине
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия предпринимает многочисленные попытки повлиять на ход предстоящих выборов на Украине.
Обновлено в 13:35
Политика
Лавров заявил о заинтересованности России в сохранении ДРСМД
Россия заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 14:05
Политика
Порошенко заявил об ответственности России за голод 30-х годов
Президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что Россия, как правопреемница СССР, несет историческую ответственность за голод 30-х годов, который украинские власти называют голодомором.
Обновлено в 13:16
Политика
В Сети высмеяли Порошенко за пост с опечаткой
Обновлено в 13:24
Политика
МИД Португалии осудил арест Вышинского на Украине
Португалия осуждает любые действия, когда человек подвергается преследованию за свои взгляды, подобные аресту главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на Украине.
Обновлено в 12:54
Политика
Избирком Приморья зарегистрировал пять кандидатов в губернаторы
В субботу Избирательная комиссия Приморского края определила список кандидатов, которые будут участвовать в выборах губернатора, назначенных на 16 декабря.
Обновлено в 13:24
Политика
Посольство США в ДР Конго временно закроют из-за угрозы теракта
Американское посольство в Демократической республике Конго закроют для общественности 26 ноября в связи с полученными данными о готовящихся терактах.
Обновлено в 14:02
Политика
Меркель назвала сроки вступления Украины в ЕС, заявили в Киеве
Канцлер Германии Ангела Меркель во время недавнего визита в Киев назвала примерный срок, который нужен Украине, чтобы вступить в Евросоюз.
Обновлено в 12:31