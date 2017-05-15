Политика

Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкцииРБК вчера в 23:44

Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости разработки международным сообществом единого ответа на проявления протекционизма, одной из форм которого являются односторонние санкции.
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Путин: необходимо выработать ответ на введение односторонних санкций

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Московский Комсомолецвчера в 23:45

Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции

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Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма

RT на русскомвчера в 23:21

Путин назвал санкции проявлением протекционизма

Газета.Ru00:10
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Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

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Организаторы международного музыкального фестиваля Ural Music Night объявили имена новых хедлайнеров.
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Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
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В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
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