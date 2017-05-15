Политика

Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкцииРБК вчера в 23:44

Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости разработки международным сообществом единого ответа на проявления протекционизма, одной из форм которого являются односторонние санкции.
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Путин: необходимо выработать ответ на введение односторонних санкций

Коммерсантъ00:45

Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма

RT на русскомвчера в 23:21

Путин назвал санкции проявлением протекционизма

Газета.Ru00:10

Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции

РБКвчера в 23:44

Путин: международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма

ТАССвчера в 23:24

Путин призвал создать противовес системе односторонних санкций

Ведомости00:27

Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма

РИА Новостивчера в 23:11
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Кино

Гран-при ММКФ получил «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова

Обновлено вчера в 14:16
Армия и оружие

В ДНР сообщили о трех погибших за неделю из-за обстрелов

Три человека погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Алчная сестра Быстрицкой хочет оспорить завещание актрисы через суд

Обновлено в 04:36
Транспорт

Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы

Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
Политика

Евросоюз изучит принятый Верховной радой закон об украинском языке

Евросоюз изучит принятый парламентом Украины закон об украинском языке, как только он будет опубликован.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Пассажир попытался открыть дверь авиалайнера во время полета

Пассажир самолета Airbus A319 британской авиакомпании easyJet попытался открыть дверь воздушного судна в воздухе на высоте 9 тыс. м. Инцидент произошел во время перелета из Лондона в Пизу, сообщила газета The Sun в четверг, 25 апреля.
Обновлено в 01:23
Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Обновлено в 08:05
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Политика

Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы.
Обновлено вчера в 23:04
Культура

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Элины Быстрицкой

Обновлено в 08:01
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Гаджеты

Samsung попросила iFixit удалить материал о разборе Galaxy Fold

Компании iFixit, специализирующейся на разборке и ремонте устройств, пришлось удалить материал о складном смартфоне Galaxy Fold.
Обновлено в 04:54
Музыка

В рамках культурной программы ПМЭФ-2019 пройдет концерт Андреа Бочелли

Концерт одного из ведущих мировых теноров Андреа Бочелли состоится в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума — 2019, сообщает пресс-служба Тинькофф-банка, который организует выступление.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В России банда похитила и изнасиловала девушку в отместку ее отцу

Обновлено в 02:51
Общество

В России хотят перенести начало учебного года

В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина

Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей

Обновлено в 07:10
Общество

Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

В 2013 году нью-йоркский ресторатор рассказал изданию The New York Post, что с наступлением сезона белых трюфелей продал самый крупный гриб весом примерно 1,8 килограмма именно Потанину.
Обновлено в 08:09
Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Общество

PepsiCo подаст в суд на индийских фермеров за картофель для чипсов

Представитель PepsiCo отметил, что компания является крупнейшим в Индии покупателем картофеля технологического качества и одной из первых, кто сотрудничает со многими местными фермерами в плане выращивания «защищенного» сорта.
Обновлено в 06:59
Политика

Захарова ответила на возмущение Порошенко из-за указа о паспортах

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на возмущение действующего президента Украины Петра Порошенко из-за указа российского лидера об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:07
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи

Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин назвал умершего отца недоразумением своей жизни

Обновлено в 04:11
Общество

В Сарове оправдали выплату педагогу рубля в качестве стимула

Недавно канал Life shot распространил информацию о том, что преподаватель местной музыкальной школы получила 80 рублей стимулирующих выплат за полтора года.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Краснодарском крае в ДТП погибли двое полицейских

В результате происшествия погибли двое полицейских. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Обновлено в 07:47
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