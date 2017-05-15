Политика
Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкцииРБК вчера в 23:44
Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости разработки международным сообществом единого ответа на проявления протекционизма, одной из форм которого являются односторонние санкции.
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Кино
Гран-при ММКФ получил «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова
Обновлено вчера в 14:16
Армия и оружие
В ДНР сообщили о трех погибших за неделю из-за обстрелов
Три человека погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:07
Транспорт
Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы
Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
Политика
Евросоюз изучит принятый Верховной радой закон об украинском языке
Евросоюз изучит принятый парламентом Украины закон об украинском языке, как только он будет опубликован.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Пассажир попытался открыть дверь авиалайнера во время полета
Пассажир самолета Airbus A319 британской авиакомпании easyJet попытался открыть дверь воздушного судна в воздухе на высоте 9 тыс. м. Инцидент произошел во время перелета из Лондона в Пизу, сообщила газета The Sun в четверг, 25 апреля.
Обновлено в 01:23
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Политика
Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Гаджеты
Samsung попросила iFixit удалить материал о разборе Galaxy Fold
Компании iFixit, специализирующейся на разборке и ремонте устройств, пришлось удалить материал о складном смартфоне Galaxy Fold.
Обновлено в 04:54
Музыка
В рамках культурной программы ПМЭФ-2019 пройдет концерт Андреа Бочелли
Концерт одного из ведущих мировых теноров Андреа Бочелли состоится в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума — 2019, сообщает пресс-служба Тинькофф-банка, который организует выступление.
Обновлено в 07:37
Общество
В России хотят перенести начало учебного года
В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
В 2013 году нью-йоркский ресторатор рассказал изданию The New York Post, что с наступлением сезона белых трюфелей продал самый крупный гриб весом примерно 1,8 килограмма именно Потанину.
Обновлено в 08:09
Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»
Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Общество
PepsiCo подаст в суд на индийских фермеров за картофель для чипсов
Представитель PepsiCo отметил, что компания является крупнейшим в Индии покупателем картофеля технологического качества и одной из первых, кто сотрудничает со многими местными фермерами в плане выращивания «защищенного» сорта.
Обновлено в 06:59
Политика
Захарова ответила на возмущение Порошенко из-за указа о паспортах
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на возмущение действующего президента Украины Петра Порошенко из-за указа российского лидера об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:07
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи
Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Общество
В Сарове оправдали выплату педагогу рубля в качестве стимула
Недавно канал Life shot распространил информацию о том, что преподаватель местной музыкальной школы получила 80 рублей стимулирующих выплат за полтора года.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Краснодарском крае в ДТП погибли двое полицейских
В результате происшествия погибли двое полицейских. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Обновлено в 07:47