Политика

Newstracker.ruNewstracker.ruПутин внес кандидатуры на пост главы Ингушетии

Президент России внес в Народное собрание Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики, сообщает пресс-служба республиканского парламента. В понедельник президент Владимир Путин представил на рассмотрение Народного собрания Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба
 парламента Ингушетии, по итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного собрания.
Коммерсантъ08:35

Подробнее о событии

Путин назвал кандидатов на пост главы Ингушетии

РБК08:13

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

РИА Новости09:44

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Коммерсантъ08:35

Путин определился с кандидатами на пост главы Ингушетии

URA.Ru08:05

Путин предложил трех кандидатов в главы Ингушетии

Интерфакс08:09

Президент России внес кандидатуры на пост Главы Ингушетии, в том числе — Калиматова

Ингушетия08:06

Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики

ТАСС08:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

BFM.ru 11:49
Происшествия

В Рождественском женском монастыре в Москве произошёл пожар

Пожар в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы локализован на площади 400 квадратных метров.
RT на русском 13:12
Авто

Кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом

В мае 2019 года компания Hyundai вывела на индийский авторынок свой самый доступный в линейке кроссовер – Venue.
Daily-Motor.Ru 00:24
Политика

Ходорковский пытается помешать Навальному

Михаил Ходорковский пытается помешать Алексею Навальному провести «умное голосование».
Независимая газета вчера в 12:35
Происшествия

Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском

Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Политика

Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.
Известия 13:23
Технологии

Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов

В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России

RT на русском 15:14
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
РИА Новости вчера в 09:16
Футбол

Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную лучших бомбардиров РПЛ

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил своё решение не вызывать в команду нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 09:36
Экономика

«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»

«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Ведомости 06:28
Футбол

Клопп намекнул на дату своего ухода из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намекнул, что он покинет клуб после завершения своего текущего контракта.
Матч ТВ 14:52
Футбол

Сын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны»

Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео отпраздновал гол в ворота каталонцев в матче второго тура чемпионата Испании против «Бетиса».
Lenta.ru 13:49
Футбол

ЦСКА близок к подписанию защитника «Севильи» Гомеса

Московский футбольный клуб ЦСКА в ближайшее время может усилиться защитником испанской "Севильи" Серхи Гомесом.
Вести.Ru 15:23
Авто

Энтузиаст из России скрестил ГАЗ-52 и BMW 740

Житель Ингушетии создал уникальный хот-род, скрестив между собой ГАЗ-52, BMW 740 и старый «Форд».
Автоновости дня 03:21
Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Армия и оружие

Народная дипломатия в действии: ветераны АТО и ополченцы ЛДНР встретились на российском телеканале

На самом деле беседа ветеранов АТО и бывших ополченцев ЛДНР проходила в привычных границах.
Украина.ру 11:15
Здоровье

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия 10:46
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в столице по итогам семи месяцев

Известия 08:20
Баскетбол

Сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче

Баскетболисты сборной России уступили коллективу из Аргентины в контрольном матче.
Советский спорт 10:44
Происшествия

В Чечне прокомментировали задержание зампрокурора во «Внуково»

Задержание заместителя прокурора Шатойского района Чечни Дениса Хучиева во "Внуково" прокомментировал его брат Муслим, занимающий должность председателя республиканского правительства: - Я в курсе ситуации.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 10:26
Политика

Лавров: Россия не поднимала вопрос о возвращении в G8

Министр отметил, что Москва об этом узнала из заявлений западных политиков Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не выражала инициативу о возвращении в G8, "никогда ни о чем никого не просила", а узнала об этом из заявлений западных политиков, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 07:26
Футбол

Урал — Сочи 3:1

Нападающий Антон Заболотный, который перешел в "Сочи" из "Зенита" текущим летом, забил свой первый гол за новый клуб.
Bobsoccer 11:53
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия 09:28
Хоккей

СКА одолел «Авангард», выиграв все матчи на турнире Пучкова

Хоккеисты санкт-петербургского СКА переиграли омский «Авангард» в матче мемориального турнира имени Николая Пучкова и стали победителями соревнований.
ProstoProSport 15:06
Политика

Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.
News.ru 11:43
Политика

В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах

Ранее МИД Грузии заявил, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры "для приостановки продолжающихся незаконных процессов".
РИА Новости вчера в 09:12
Политика

Трюдо выступил против возвращения России в G8

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что действия России на Украине не позволяют ей стать полноправным партнером G7.
Известия 16:04
Происшествия

Блогер инсценировал ДТП с участием своей матери ради лайков

МИР 24 06:12
Футбол

Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»

Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости 14:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное