с чего всё началось

Президент России внес в Народное собрание Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики, сообщает пресс-служба республиканского парламента. В понедельник президент Владимир Путин представил на рассмотрение Народного собрания Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики.

Происшествия В Рождественском женском монастыре в Москве произошёл пожар Пожар в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы локализован на площади 400 квадратных метров.

Авто Кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом В мае 2019 года компания Hyundai вывела на индийский авторынок свой самый доступный в линейке кроссовер – Venue.

Политика Ходорковский пытается помешать Навальному Михаил Ходорковский пытается помешать Алексею Навальному провести «умное голосование».

Происшествия Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.

Политика Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.

Технологии Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.

Политика Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.

Футбол Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную лучших бомбардиров РПЛ Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил своё решение не вызывать в команду нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, пишет «Интерфакс».

Экономика «Аэрофлот» может провести IPO «Победы» «Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Футбол Клопп намекнул на дату своего ухода из «Ливерпуля» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намекнул, что он покинет клуб после завершения своего текущего контракта.

Футбол Сын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны» Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео отпраздновал гол в ворота каталонцев в матче второго тура чемпионата Испании против «Бетиса».

Футбол ЦСКА близок к подписанию защитника «Севильи» Гомеса Московский футбольный клуб ЦСКА в ближайшее время может усилиться защитником испанской "Севильи" Серхи Гомесом.

Авто Энтузиаст из России скрестил ГАЗ-52 и BMW 740 Житель Ингушетии создал уникальный хот-род, скрестив между собой ГАЗ-52, BMW 740 и старый «Форд».

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Здоровье Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.

Баскетбол Сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче Баскетболисты сборной России уступили коллективу из Аргентины в контрольном матче.

Происшествия В Чечне прокомментировали задержание зампрокурора во «Внуково» Задержание заместителя прокурора Шатойского района Чечни Дениса Хучиева во "Внуково" прокомментировал его брат Муслим, занимающий должность председателя республиканского правительства: - Я в курсе ситуации.

Политика Лавров: Россия не поднимала вопрос о возвращении в G8 Министр отметил, что Москва об этом узнала из заявлений западных политиков Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не выражала инициативу о возвращении в G8, "никогда ни о чем никого не просила", а узнала об этом из заявлений западных политиков, пишет РИА Новости.

Футбол Урал — Сочи 3:1 Нападающий Антон Заболотный, который перешел в "Сочи" из "Зенита" текущим летом, забил свой первый гол за новый клуб.

Хоккей СКА одолел «Авангард», выиграв все матчи на турнире Пучкова Хоккеисты санкт-петербургского СКА переиграли омский «Авангард» в матче мемориального турнира имени Николая Пучкова и стали победителями соревнований.

Политика Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.

Политика В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах Ранее МИД Грузии заявил, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры "для приостановки продолжающихся незаконных процессов".

Политика Трюдо выступил против возвращения России в G8 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что действия России на Украине не позволяют ей стать полноправным партнером G7.