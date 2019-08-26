с чего всё началось

Владимир Путин предложил список кандидатов на должность главы Республики Ингушетия. Среди них депутат от городского округа Назрань Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист "Вымпел-Коммуникации" Магомед Зурабов и врио руководителя региона Махмуд-Али Калиматов.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.

Здоровье В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.

Шоу-бизнес Ксения Раппопорт развелась с мужем Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.

Происшествия Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.

Происшествия РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Футбол «Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

Авто Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.

Экономика Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.

Происшествия Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Политика На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию» Экс-глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.

Политика Медведев назвал условие для перехода на четырехдневную рабочую неделю Общество развивается, как и технологии, поэтому такие вопросы как сокращение рабочего времени, так называемый удаленный труд и гибкий график работы должны рассматриваться на будущее, указал Медведев.

Политика Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Общество Больше половины опрошенных россиян хотят видеть животных в цирке 24 % опрашиваемых респондентов сказали, что им нравятся выступления животных. 15 % опрошенных настораживает отношение к животным в цирке.

Кино Вышел тизер новых «Звездных войн» В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».

Политика Трамп заявил о готовности России вернуться в G8 Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова вернуться в "большую восьмерку", если ей поступит такое предложение.

Гаджеты Названы способы снижения вреда здоровью от смартфонов Еще специалист говорит, что важно следить за тем, чтобы запястье руки находилось в прямом положении, а добиться этого можно положив смартфон на ровную твердую поверхность.

Общество Умер старейший подводник России На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.

Наука Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.

Политика Касамара отказалась от дебатов с Соболь Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.