Политика
Вести.RuПутин предложил кандидатов на пост главы Ингушетии
Владимир Путин предложил список кандидатов на должность главы Республики Ингушетия. Среди них депутат от городского округа Назрань Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист "Вымпел-Коммуникации" Магомед Зурабов и врио руководителя региона Махмуд-Али Калиматов.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба парламента Ингушетии, по итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного собрания.Коммерсантъ08:35
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Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Газета.Ru 04:40
Политика
Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Российская газета 14:02
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru 13:11
Общество
Двойник Стива Джобса найден в Египте
Газета.Ru 09:56
Культура
Лауреаты «Тавриды-Арт» получили около 87 млн рублей
130 победителей фестиваля получили около 87 млн рублей на реализацию своих проектов.
Культуромания 12:06
Гаджеты
Названы лучшие беспроводные наушники для бега в 2019 году
Дни24 вчера в 01:42
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Футбол
Игнашевич назвал ФНЛ лучшей лигой в мире
Главному тренеру московского «Торпедо» Сергею Игнашевичу нравится работать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
RT на русском 14:10
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Экономика
На российский шельф могут пустить частные компании
На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития.
BFM.ru 13:02
Шоу-бизнес
Игорь Крутой отпраздновал 65-летие на конкурсе «Новая волна» в Сочи
На музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи прошел творческий вечер основателя конкурса, композитора Игоря Крутого, посвященный 65-летнию музыканта.
Культуромания 01:35
Происшествия
Тревел-блогер из Краснодара скончалась после ДТП на Бали
Олеся Сацункевич, рассказывавшая на своей странице в сети Instagram о приключениях в других странах, скончалась в больнице.
Life.ru 11:53
Политика
В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах
Ранее МИД Грузии заявил, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры "для приостановки продолжающихся незаконных процессов".
РИА Новости вчера в 09:12
Футбол
Полузащитник «Шахтера» на этой неделе может перейти в «Рому»
Полузащитник «Шахтера» Тайсон может продолжить карьеру в «Роме».
Sportbox.RU 10:41
Здоровье
Тюремную медицину могут передать в ведение Минздрава
Тюремная медицина может быть передана в ведение Минздрава, заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 10:37
Общество
В Минсельхозе хотят забрать у фермеров неиспользуемую землю
В Министерстве сельского хозяйства РФ предложили изымать у предпринимателей землю сельскохозяйственного назначения, которую они не используют.
Четвертая Власть 03:01
Космос
Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться
Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
OAnews вчера в 05:41
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США против России
Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Общество
Метро объяснило иск к оппозиционерам сверхурочной работой
Московский метрополитен объяснил причину подачи иска против нескольких оппозиционеров, обвиненных в организации несанкционированной акции в центре столицы 27 июля, пишут "Ведомости".
Московский Комсомолец 13:23
Технологии
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Здоровье
В Тюменской области ввели карантин из-за опасного заболевания
В селе Новоселезнёво Казанского района Тюменской области ввели карантин из-за вспышки заразного узелкового дерматита – заболевания, которое смертельно опасно для коров.
Вестник 06:15
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны 12:07
Общество
В «Авито» назвали востребованные покупателями жилья районы Москвы
Районы Москвы, где ищут жилье и где покупают Таблица: "Авито Недвижимость" Некрасовка является одним из самых новых районов Москвы и расположена за МКАД.
РБК 04:02
Футбол
«Интер» — «Лечче»: Лукаку выйдет на поле с первых минут
«Интер» объявил стартовый состав на матч 1-го тура итальянской Серии А с «Лечче».
Чемпионат 13:59