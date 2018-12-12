Политика
Путин предложил ежегодно оказывать ветеранам материальную помощь
Путин предложил ежегодно оказывать ветеранам материальную помощьРБК08:26
«На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны», — сказал Путин на заседании оргкомитета «Победа», посвященному подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы.
РБК08:26
Оценить
Ключевой задачей для всех нас была и остается забота о ветеранах. Все обязательства со стороны государства должны четко и неукоснительно выполняться, а власти на местах обязаны знать нужды каждого человека, каждого ветерана и решать эти проблемы в приоритетном порядке.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Политика
США призвали СБ ООН восстановить санкции против Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона призывает к восстановлению санкций Совбеза ООН против Ирана.
Обновлено в 11:29
Политика
Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн приговорен к трем годам тюрьмы
Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн приговорен к трем годам тюрьмы, сообщает CNN.
Обновлено в 12:15
Политика
Меркель поддержала продление санкций против России
Германия будет выступать за продление санкций в отношении России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чьи слова приводит партия ХДС в Twitter.
Обновлено в 08:26
Политика
В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Мэй
Голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй состоится в британском парламенте вечером в среду, 12 декабря.
Обновлено в 03:20
Политика
Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной
Президент Украины назвал инцидент в Керченском проливе войной, а действия российских пограничников расценил как агрессию.
Обновлено в 03:31
Политика
Мадуро обвинил Болтона в подготовке госпереворота в Венесуэле
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон занимается подготовкой государственного переворота в Венесуэле, а также убийства президента страны.
Обновлено в 12:25
Политика
В России могут ввести наказание за публикации с неуважением к власти
В Государственную думу внесён законопроект, который вводит административную ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих «явное неуважение» к государству, официальным государственным символам, органам государственной власти и обществу.
Обновлено в 07:27
Политика
Председатель Конституционного суда сделал Путину подарок
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин подарил президенту России Владимиру Путину сборник избранных важнейших решений суда в честь Дня Конституции, передает ТАСС.
Обновлено в 07:45
Политика
Путин вручил госпремии в области правозащиты и благотворительности
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Военные России и Израиля обсудили координацию действий в Сирии
«В ходе переговоров обсуждены актуальные проблемы безопасности Ближневосточного региона, обстановка в Сирийской Арабской Республике, а также вопросы функционирования прямого канала связи между российской авиабазой Хмеймим и командным центром ВВС Израиля для предотвращения опасных инцидентов, несущих угрозу жизни российским и израильским военнослужащим», — сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:45
Политика
Арестованный командир украинского катера отказался давать показания
Командир катера "Бердянск" ВМС Украины Роман Мокряк, арестованный по делу о нарушении российской границы в Керченском проливе, отказался от дачи показаний, сообщил его адвокат Илья Новиков.
Обновлено в 10:24
Политика
Удастся ли Порошенко смазать геополитику церковным расколом
Осталось всего ничего до 15 декабря — дня, когда, судя по всему, в Киеве будет проведен «объединительный Собор», на котором, опять же предположительно, объявят о появлении на Украине еще одной религиозной структуры, Единой поместной православной церкви (ЕППЦ).
Обновлено в 02:15
Политика
Куйвашев заявил о праве Глацких на ошибку
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что у начальника департамента молодежной политики региона Ольги Глацких есть право на ошибку.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
В Генштабе заявили об усилении НАТО у границ России
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
МиГ-35 вертикально взлетел на форсаже
Телеканал «Звезда» опубликовал взлет российского легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35, который «был совершен на режиме форсажа практически вертикально».
Обновлено в 09:37