Политика

Путин предложил ежегодно оказывать ветеранам материальную помощь
РБК
08:26

«На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны», — сказал Путин на заседании оргкомитета «Победа», посвященному подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы.
РБК08:26
Владимир Путин
Ключевой задачей для всех нас была и остается забота о ветеранах. Все обязательства со стороны государства должны четко и неукоснительно выполняться, а власти на местах обязаны знать нужды каждого человека, каждого ветерана и решать эти проблемы в приоритетном порядке.
— Владимир ПутинТАСС 05:55

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