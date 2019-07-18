Президент РФ Владимир Путин предложил давать субсидию россиянам на уплату первого взноса по ипотечному кредиту. Если эта мера вступит в силу, первый взнос по ипотеке будет компенсироваться гражданам из бюджетных средств. Президент поручил правительству подготовить соответствующие предложения.

Путин предложил давать субсидию на первый взнос по ипотеке

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