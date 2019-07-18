Недвижимость
Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотекеLenta.ru вчера в 19:21
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 02:23, Вашингтон
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе
В ходе расследования работы секретных тюрем, действовавших под покровительством Службы безопасности Украины, РИА Новости удалось найти еще одного экс-сотрудника ведомства из Мариуполя, который рассказал о местах, где пытали людей.
Обновлено в 00:50
Общество
В России показали образец электронного паспорта
«Совершенно секретно»: Заместитель председателя правительства России Максим Акимов представил образец электронного паспорта гражданина России, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Во время эвакуации по надувным трапам травмы получили 8 человек, двое госпитализированы.
Обновлено вчера в 19:57
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
В Сети появился новый трейлер фантастического боевика «Терминатор: Темные судьбы».
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В Екатеринбурге ветеран войны проиграл суд и лишился квартиры
Было много судов, в итоге фронтовик своего подарка всё же лишился.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
Подсчитано число россиян с зарплатой больше миллиона рублей
Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
Обновлено вчера в 16:03
Авто
Обновленную Lada Granta Sport заметили на тестах
В Тольятти заметили на тестах обновленную версию Lada Granta Sport, фотографии опубликовал журнал «Авто.ру».
Обновлено в 01:50
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Под Новосибирском на заводе «Сибирский гурман» проходят обыски
Сегодня утром 19 июля на заводе «Сибирский Гурман», расположенном в посёлке Красный Восток в Новосибирской области, работают следователи и силовики в масках, пишет НГС со ссылкой на слова очевидцев.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
52-летняя Николь Кидман ждет ребенка
Наверное, знаменитая голливудская актриса Николь Кидман очень любит детей, если рискнула в серьезном для беременности возрасте снова стать мамой.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
СМИ назвали мотив совершившего поджог студии аниме в Японии
Мужчина, который поджег студию по производству аниме в японском городе Киото, объяснил свои действия тем, что у него «украли идею новеллы».
Обновлено в 01:12
Спорт
Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на чемпионате мира
Российский пловец Кирилл Беляев завоевал серебряную медаль в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.
Обновлено в 01:50
Политика
Жителям Украины стало проще получить российское гражданство
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бежавшие украинцы из Донецкой и Луганской области смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено 17 июля в 12:31
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Обновлено в 02:05
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Демократической партии и Республиканской внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности к переговорам по транзиту
В украинской компании «Нафтогаз» заявили, что согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича по транзиту российского газа и готовы работать над договорами по реализации этого сценария при согласии России.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Мэй поспорила с Путиным из-за слов о либерализме
Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.
Обновлено 17 июля в 17:23
Футбол
Ибрагимович назвал себя «Феррари» среди «Фиатов»
Красивые голы и боевые пощёчины: как Златан Ибрагимович развлекается в МЛС В текущем сезоне швед забил в 16 матчах 13 мячей.
Обновлено вчера в 17:30
Авто
В России автомобили BMW получили новые ценники
Обновлено в 00:48
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в Екатеринбурге
Летевший из Самары в Сургут самолет Boeing 737 вынужденно сел в Екатеринбурге. Что именно стало причиной, не уточняется.
Обновлено в 00:09