Политика
Путин предложил ЕАЭС создать общую космическую группировку
Путин предложил ЕАЭС создать общую космическую группировкуМИР 2406:23
Президент России Владимир Путин предложил создать единую орбитальную спутниковую группировку. Эту идею он озвучил на встрече глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. Российский лидер назвал это направление сотрудничества перспективным.
МИР 2406:23
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Предлагаем рассмотреть возможность создания общей расчетной инфраструктуры с использованием финансовых технологий. Это позволило бы усилить независимость платежных систем стран. По сути это повышение экономического суверенитета.
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Армия и оружие
Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи российской базы
Обновлено в 08:30
Политика
Медведев назвал выстраданным решение о повышении пенсионного возраста
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста в России самым трудным за последнее десятилетие.
Обновлено в 08:25
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Рада проголосовала за прекращение договора о дружбе с Россией
Согласно закону "О прекращении действия Договора о дружбе сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" действие документа будет приостановлено с 1 апреля следующего года.
Обновлено в 08:31
Политика
Захарова предложила главе ВМС Украины уйти в отставку
Главе ВМС Украины Игорю Воронченко лучше уйти в отставку, чем садиться в российскую тюрьму вместо задержанных украинских моряков, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 08:14
Политика
Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время заседания саммита Евразийского экономического союза обсудили вопросы ценообразования на газ.
Обновлено в 08:15
Политика
Госдума согласилась лишить неприкосновенности депутата Белоусова
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Политика
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Обновлено в 08:30
Политика
Рогозин назначен спецпредставителем Путина по сотрудничеству в космосе
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назначен специальным представителем президента России Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса.
Обновлено в 08:32
Политика
Кадыров призвал убрать блок-посты между регионами Северного Кавказа
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал убрать все блок-посты между регионами Северо-Кавказского федерального округа.
Обновлено в 08:12
Политика
В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei
Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Порошенко заявил о переброске десантников к границе с Россией
4 декабря, обосновывая введение военного положения в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем, Порошенко заявил, что Москва сосредоточила со своей стороны границы «мощнейшую танковую группу с 2014 года».
Обновлено в 08:31
Политика
«Росконгресс» отменил «Русский дом» на форуме в Давосе
«Росконгресс» прекратил подготовку мероприятий проекта «Русский дом» на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, говорится в сообщении на сайте фонда.
Обновлено в 08:29
Политика
Mirror сообщила о слежке за машинами российских дипломатов в Британии
Британская разведка выпустила предупреждение касательно деятельности российских дипломатов.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
В Госдуме оценили возможную отправку кораблей США в Чёрное море
Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, передавал, что после инцидента в Керченском проливе Вашингтон готовится направить один военный корабль в Чёрное море.
Обновлено в 04:05
Политика
«Киевский патриархат» начал подготовку к объединительному собору
Зоря отметил, что на собрании будет рассмотрена подготовка к объединительному собору, на котором должно быть принято решение о создании украинской автокефальной церкви.
Обновлено в 08:11