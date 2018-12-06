Предлагаем рассмотреть возможность создания общей расчетной инфраструктуры с использованием финансовых технологий. Это позволило бы усилить независимость платежных систем стран. По сути это повышение экономического суверенитета.

Президент России Владимир Путин предложил создать единую орбитальную спутниковую группировку. Эту идею он озвучил на встрече глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. Российский лидер назвал это направление сотрудничества перспективным.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи российской базы

Политика Политика Медведев назвал выстраданным решение о повышении пенсионного возраста Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста в России самым трудным за последнее десятилетие.

Политика Политика Рада проголосовала за прекращение договора о дружбе с Россией Согласно закону "О прекращении действия Договора о дружбе сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" действие документа будет приостановлено с 1 апреля следующего года.

Политика Политика Захарова предложила главе ВМС Украины уйти в отставку Главе ВМС Украины Игорю Воронченко лучше уйти в отставку, чем садиться в российскую тюрьму вместо задержанных украинских моряков, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика Политика Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время заседания саммита Евразийского экономического союза обсудили вопросы ценообразования на газ.

Политика Политика Госдума согласилась лишить неприкосновенности депутата Белоусова

Политика Политика Лавров рассказал о новых рисках для Европы "Новые риски создаются в связи намерением США похоронить еще один договор - о РСМД", - подчеркнул Лавров.

Политика Политика Рогозин назначен спецпредставителем Путина по сотрудничеству в космосе Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назначен специальным представителем президента России Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

Политика Политика Кадыров призвал убрать блок-посты между регионами Северного Кавказа Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал убрать все блок-посты между регионами Северо-Кавказского федерального округа.

Политика Политика В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о переброске десантников к границе с Россией 4 декабря, обосновывая введение военного положения в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем, Порошенко заявил, что Москва сосредоточила со своей стороны границы «мощнейшую танковую группу с 2014 года».

Политика Политика «Росконгресс» отменил «Русский дом» на форуме в Давосе «Росконгресс» прекратил подготовку мероприятий проекта «Русский дом» на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, говорится в сообщении на сайте фонда.

Политика Политика Mirror сообщила о слежке за машинами российских дипломатов в Британии Британская разведка выпустила предупреждение касательно деятельности российских дипломатов.

Армия и оружие Армия и оружие В Госдуме оценили возможную отправку кораблей США в Чёрное море Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, передавал, что после инцидента в Керченском проливе Вашингтон готовится направить один военный корабль в Чёрное море.