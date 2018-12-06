Политика

Путин предложил ЕАЭС создать общую космическую группировку
МИР 24
06:23

Президент России Владимир Путин предложил создать единую орбитальную спутниковую группировку. Эту идею он озвучил на встрече глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. Российский лидер назвал это направление сотрудничества перспективным.
МИР 2406:23
Владимир Путин
Предлагаем рассмотреть возможность создания общей расчетной инфраструктуры с использованием финансовых технологий. Это позволило бы усилить независимость платежных систем стран. По сути это повышение экономического суверенитета.
— Владимир ПутинБанки.ру 05:49

Подробнее о событии

Путин заявил о необходимости экономической независимости стран - членов ЕАЭС

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News.ru06:57

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Путин предложил странам ЕАЭС создать общую космическую группировку

Российская газета07:00
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
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Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи российской базы

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Медведев назвал выстраданным решение о повышении пенсионного возраста

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Рада проголосовала за прекращение договора о дружбе с Россией

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Захарова предложила главе ВМС Украины уйти в отставку

Главе ВМС Украины Игорю Воронченко лучше уйти в отставку, чем садиться в российскую тюрьму вместо задержанных украинских моряков, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время заседания саммита Евразийского экономического союза обсудили вопросы ценообразования на газ.
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Рогозин назначен спецпредставителем Путина по сотрудничеству в космосе

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назначен специальным представителем президента России Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса.
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Кадыров призвал убрать блок-посты между регионами Северного Кавказа

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Обновлено в 08:12
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В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei

Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
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Порошенко заявил о переброске десантников к границе с Россией

4 декабря, обосновывая введение военного положения в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем, Порошенко заявил, что Москва сосредоточила со своей стороны границы «мощнейшую танковую группу с 2014 года».
Обновлено в 08:31
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«Росконгресс» отменил «Русский дом» на форуме в Давосе

«Росконгресс» прекратил подготовку мероприятий проекта «Русский дом» на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, говорится в сообщении на сайте фонда.
Обновлено в 08:29
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Обновлено в 08:03
Армия и оружие

В Госдуме оценили возможную отправку кораблей США в Чёрное море

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«Киевский патриархат» начал подготовку к объединительному собору

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