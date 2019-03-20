Путин предложил британским компаниям участие в нацпроектахИзвестия 09:28

В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы... Уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой.

Британские компании могли бы поучаствовать в реализации национальных проектов России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Соединенного Королевства в среду, 20 марта.

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