Политика
Путин призвал британских бизнесменов вложиться в нацпроекты РФСобеседник 09:57
Президент Владимир Путин предложил английским бизнесменам принять участие в финансировании российских нацпроектов.
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В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы... Уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой.
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Политика
МИД обвинил Польшу в фальсификации летописи Второй мировой войны
Министерство иностранных дел России обвинило польские власти в фальсификации данных об истории Второй мировой войны.
Обновлено в 09:44
Политика
Глава НП «ГЛОНАСС» стал главным претендентом на пост губернатора Алтая
Давно ожидаемая отставка В ходе весенней серии отставок губернаторов свой пост покинет глава Алтая Александр Бердников.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
В Третьяковке прокомментировали перформанс голого поклонника Врубеля
Прогулка раздетого до трусов мужчины по залам Третьяковской галереи не представляла угрозы произведениям искусства.
Обновлено в 17:05
Экономика
Минтруда: треть регионов занижают прожиточный минимум пенсионеров
30 российских регионов занижают прожиточный минимум пенсионеров, чтобы сэкономить на доплатах.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Самая маленькая девочка России оказалась уроженкой Чечни
Самой маленькой девочкой России оказалась 13-летняя Анжела Ташуева из Чечни.
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
Беркова объяснила госпитализацию переутомлением
Госпитализация порноактрисы Елены Берковой связана с переутомлением, сообщила она в Instagram.
Обновлено в 18:09
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Ченнинг Татум изменил внешность
Обновлено в 14:42
Космос
Российская станция на Венере сможет проработать всего 3 часа
Соруководитель двухсторонней научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» с российской стороны Людмила Засова заявила, что посадочный аппарат «Венеры-Д» проработает на поверхности Венеры всего 2-3 часа, после чего перестанет исправно функционировать.
Обновлено в 11:21
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбудили уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Армия и оружие
Спецслужбы Турции задержали в Стамбуле террориста
Телеканал отмечает, что спецслужбы Турции несколько дней назад узнали о призыве террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершать нападения на церкви и синагоги в Стамбуле.
Обновлено в 17:56
Музыка
Гитарист «Ленинграда» рассказал о распаде группы
Обновлено в 11:36
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:56
Политика
Мэй заявила об огромном сожалении из-за отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что испытывает огромное сожаление из-за того, что выход страны из Евросоюза пришлось отсрочить.
Обновлено в 17:09
Политика
Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР
Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.
Обновлено в 16:53
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Наука
Орнитологи проследили рекордные миграции воробьиных
Пестрогрудые лесные певуны — дальние родственники наших воробьев — гнездятся на севере Северной Америки, а на зиму мигрируют в Южную.
Обновлено в 05:58
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Кино
Умер народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено в 08:42
Авто
Компания Renault вывела на тесты полностью электрический Duster
Автомобильное подразделение компании Renault в Румынии проводит дорожные испытания электрической модели бюджетного кроссовера Dacia Duster.
Обновлено в 08:31
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Космос
Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва
В Сети показали видео загадочного взрыва в атмосфере, и считают что это «Авангард».
Обновлено в 02:40