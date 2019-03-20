Политика
Путин предложил британским бизнесменам вложиться в нацпроектыURA.Ru вчера в 08:43
Президент России Владимир Путин пригласил британских бизнесменов принять участие в реализации отечественных национальных проектов. По мнению российского лидера, компании Великобритании беспрепятственно могут вложиться в большой рынок нацпроектов РФ.
Читать в источнике
Оценить27
В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы... Уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой.
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин пригласил бизнесменов из Британии принять участие в нацпроектах России
RT на русскомвчера в 08:42
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Футбол
«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду
Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Губернатор Мурманской области ушла в отставку
Обновлено в 03:03
Происшествия
Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до шести
Число жертв взрыва в Кабуле во время празднования Навруза возросло до 6 человек, еще 23 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана.
Обновлено в 02:51
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.
Обновлено в 01:32
Политика
Врио губернатора Челябинской области уволил главу миндора
«Безусловно, основная задача исполнительной и представительной власти — содействовать социально-экономическому развитию, чтобы жизнь граждан улучшалась, чтобы у них было желание жить и работать на территории Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Ирине Горбачёвой посвятили статью на сайте американского Vogue
Обновлено вчера в 05:35
Экономика
Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей
В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят в любимом платье
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Виктория Боня в день рождения дочери устроила праздник в Монако
Виктория Боня в честь дня рождения дочери Анджелины устроила праздник в Монако.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
В Петербурге вновь эвакуируют школы и больницы
В Петербурге в среду из-за анонимных сообщений вновь проходит эвакуация школ, детских садов и больниц.
Обновлено в 03:23
Хоккей
Кучеров стал второй звездой матча «Тампы» и «Вашингтона»
Российский нападающий Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" — "Тампа-Бэй Лайтнинг", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес
«Ожившая восковая кукла»: Стилист раскритиковала макияж Аллы Пугачевой
Анастасия Николаева, занимающая пост главного стилиста Dajmur, напомнила о европейской тенденции давать пожилым людям право на самовыражение.
Обновлено в 02:18
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 00:31
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Космос
Ученые: Пасха станет последней в жизни землян
Специалисты из британского центра уфологии и конспирологии пугают землян тем, что 21 апреля огромная Планета X встанет между Солнцем и Землей.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Елена Беркова госпитализирована в полуобморочном состоянии
Елену Беркову, порноактрису, экс-участницу проекта «Дом–2» 19 марта госпитализировали в одну из клиник Москвы.
Обновлено 19 марта в 21:21
Политика
ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
Как сообщает «Коммерсантъ», ФСБ России сняла гриф секретности с уголовного дела против адмирала Александра Колчака, который в годы Гражданской войны был одним из руководителей Белого движения, а также занимал должности Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
«Мы не можем всем помочь»: самые любопытные ответы главы Забайкалья
По признанию многих очевидцев, самым сильным во время «Прямого разговора» стал ответ Александра Осипова многодетной семье.
Обновлено в 02:21
Общество
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Энергетика
Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны
Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Спорт
Наталья Сорокина: «У Логинова хватит сил для последнего рывка»
Сашка в очень хорошей форме, здорово выступил на чемпионате мира. Уверена, что у него хватит сил для последнего рывка, — заявила Сорокина.
Обновлено в 03:23
Гаджеты
Intel впервые показала свою дискретную видеокарту
Обновлено в 00:59
Футбол
«Боруссия» Д интересуется Хадсоном-Одои
Вслед за «Баварией» 18-летним англичанином заинтересовалась дортмундская «Боруссия».
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52
Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.
Обновлено вчера в 22:22
Космос
Марсоход сфотографировал человекоподобную «мумию»
Объект, напоминающий тело человека, сфотографировал на Марсе аппарат Opportunity.
Обновлено в 01:01
Политика
Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро
По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.
Обновлено вчера в 02:11
Авто
Минпромторг предложил субсидировать производителей легковых автомобилей на газомоторном топливе
Правительство предложило субсидировать производство легковых автомобилей, использующих природный газ в качестве топлива, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минпромторгом.
Обновлено 19 марта в 06:49
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57