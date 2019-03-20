Политика
Путин призвал британских бизнесменов вложиться в нацпроекты РФСобеседник вчера в 09:57
Президент Владимир Путин предложил английским бизнесменам принять участие в финансировании российских нацпроектов.
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В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы... Уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой.
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Путин пригласил бизнесменов из Британии принять участие в нацпроектах России
RT на русскомвчера в 08:42
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Политика
В Венгрии заявили о потере $7 млрд из-за санкций против России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что экономика страны потеряла около $7 млрд из-за европейских санкций против России.
Обновлено в 04:54
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Спорт
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва сообщила о своей беременности
Чемпионка олимпийских командных соревнований по фигурному катанию 2014 года россиянка Екатерина Боброва сообщила в своем аккаунте в Instagram, что ожидает ребенка.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Китае прогремел взрыв на территории химического промышленного парка
Взрыв произошел в четверг на территории химического промышленного парка в восточной китайской провинции Цзянсу, информации о жертвах и причинах взрыва пока нет, сообщает издание Paper.
Обновлено в 05:09
Наука
Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода
Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
На похороны Юлии Началовой приехал Тайванчик
На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с певицей Юлией Началовой, скончавшейся от сепсиса в возрасте 38 лет.
Обновлено в 05:27
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали
Организованная группа из семи человек совершила нападение на пункт обмена валют на острове Бали.
Обновлено вчера в 05:40
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» зашёл в Красное море
Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер» завершил переход из Средиземного в Красное море через Суэцкий канал.
Обновлено в 05:35
Экономика
Определена стоимость всей недвижимости России
Совокупная кадастровая стоимость всех объектов недвижимого имущества в России превышает 672 триллиона рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Росреестра Викторию Абрамченко.
Обновлено в 06:41
Политика
Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах»
Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 06:24
Космос
Российский морской комплекс «Зефир-Т» получит новое оснащение
Обновлено в 06:10
Авто
Опубликованы фото «заряженного» кроссовера Hyundai Tucson N
В Сеть утекли первые фотографии «заряженной» версии кроссовера Hyundai Tucson, созданной N-подразделением корейской марки.
Обновлено в 02:49
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Экономика
Володин поручил обсудить с банками снижение ставок по ипотеке
Депутатам Госдумы следует обсудить с банковским сообществом вопрос снижения ставки по ипотечным кредитам до 8%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта о предоставлении гражданам возможности получить ипотечные каникулы.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон стала мамой в третий раз
Особенно трудным для Симпсон оказалось вынашивание третьего ребенка. За девять месяцев певица набрала порядка 40 лишних килограммов.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уходит в отставку
Напомним, буквально перед Юрием Бергом о своем уходе с должности губернатора Мурманской области сообщила Марина Ковтун.
Обновлено в 03:55
Музыка
Отец Преснякова рассказал о причине отмены концерта сына в Твери
Отец певца Владимира Преснякова объяснил, почему в Твери отменились концерты его сына. По его мнению, это связано со смертью Юлии Началовой.
Обновлено в 04:11
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Энергетика
ВС Чечни на неделю перенес рассмотрение жалобы «Газпрома»
"Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу, а затем Генпрокуратура РФ поручила прокурору Чечни поддержать доводы "Газпром межрегионгаз Грозный".
Обновлено в 06:37
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Общество
Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют
В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в столице
В Центральном доме кинематографистов началась церемония прощания с кинорежиссером Марленом Хуциевым.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Экономика
Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей
В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
Обновлено вчера в 23:53
Кино
Режиссер «Т-34» снимет фильм о шахматах
Выступая перед экспертами, режиссер напомнил, что про шахматы практически не снимали фильмов, в то время как интерес к игре в нашей стране велик.
Обновлено в 04:58
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в Центр питания Универсиады-2019 в Красноярске
Сотрудники ФСБ совместно с полицией проводят обыски в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске.
Обновлено в 06:40
Общество
Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН
Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Общество
В Москву вернется настоящая зима
Обновлено в 04:18