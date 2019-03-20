Путин предложил британским бизнесменам вложиться в нацпроектыURA.Ru вчера в 08:43

В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы... Уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой.

Президент России Владимир Путин пригласил британских бизнесменов принять участие в реализации отечественных национальных проектов. По мнению российского лидера, компании Великобритании беспрепятственно могут вложиться в большой рынок нацпроектов РФ.

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