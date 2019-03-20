Политика
Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектахКоммерсантъ 08:33
Глава государства пригласил британских предпринимателей принять участие в реализации национальных проектов России. В ходе нацпроектов планируется «вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы», отметил президент.
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В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы... Уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой.
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Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» выиграл третий матч у «Автомобилиста»
В Уфе прошел четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
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Наука
Ученые связали прием горячего чая с риском развития рака пищевода
Ученые считают, что употребление горячего чая повышает риск развития рака пищевода.
Обновлено в 01:11
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Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира
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Политика
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Общество
Казахстанцы выступили против переименования Астаны
Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.
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Прибывшие на место правоохранители задержали пьяного мужчину, который выкрикивал экстремистские лозунги, а руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов пообещал наказать виновных в изнасиловании женщины и призвал собравшихся обсудить этот вопрос на санкционированной акции позже.
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Происшествия
Индийского миллиардера арестовали в Лондоне
Индийский бизнесмен Нирав Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве на сумму почти в 2 миллиарда долларов, был задержан полицией в Лондоне по запросу властей своей страны.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
Кто попал в санкционный список Украины против России
По словам главы Минфина США Стивена Мнучина, новые ограничения направлены против тех, кто, по мнению Вашингтона, причастен "к нападениям России на украинские военные корабли в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержке незаконных выборов сепаратистских правительств на востоке Украины".
Обновлено в 13:06
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Энергетика
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Впервые с 12 ноября 2018 года цена на нефть марки WTI поднялась выше 60 долларов за баррель.
Обновлено в 11:52
Наука
Полицейскую собаку клонировали в Китае
В Sinogene Biotechnology сообщают, что рождение Куньсюня открывает новые возможности в клонировании выдающихся полицейских собак и может значительно сократить время на обучение и тренировку животных.
Обновлено в 11:29
Общество
Венедиктов утвержден главредом «Эха Москвы» еще на пять лет
«Совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" назначил меня главным редактором еще на пять лет»,— рассказал господин Венедиктов.
Обновлено в 13:09
Политика
Евросоюз назвал условие отсрочки Brexit
Отсрочка даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможна при одобрении парламентом Соединенного Королевства сделки по Brexit.
Обновлено в 13:32
Футбол
Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
Транспорт
Медведев поддержал введение скидки РЖД на билеты для детей летом
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Обновлено в 12:30
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
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Политика
В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну
Партия консерваторов Литвы требует запретить въезд в страну известному российскому певцу Григорию Лепсу (настоящая фамилия - Лепсверидзе).
Обновлено в 09:33
Наука
Аллигаторы помогли ученым измерить остроту слуха динозавров
Сравнение устройства мозга аллигаторов и птиц помогло нейрофизиологам доказать, что динозавры обладали очень хорошим слухом и могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве.
Обновлено 18 марта в 13:40
Шоу-бизнес
Ника Белоцерковская подтвердила, что выходит замуж
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Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Началовой
Представители интересов хоккеиста отрицают факт того, что Фролов обратился с иском в суд по оспариванию прав на квартиру.
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В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26