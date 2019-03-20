Политика

Путин попросил британский бизнес выделить деньги на нацпроектыБИЗНЕС Online вчера в 09:01

Президент РФ Владимир Путин предложил предпринимателям из Великобритании принять участие в реализации нацпроектов. Британский бизнес мог бы вложить средства в развитие социальной сферы и экономики России, заявил глава государства.
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Владимир Путин
В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы... Уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой.
— Владимир ПутинRambler News Service вчера в 08:35

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Политика

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