Политика
Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектахКоммерсантъ 08:33
Глава государства пригласил британских предпринимателей принять участие в реализации национальных проектов России. В ходе нацпроектов планируется «вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы», отметил президент.
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В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы... Уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой.
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Авто
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Обновлено в 21:00
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Политика
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Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) внесен в санкционный список Украины.
Обновлено в 20:07
Футбол
Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА
Обновлено в 13:12
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Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков Brexit
Перенос сроков Brexit огорчителен, общество устало от того, что парламентарии лишь говорят о выходе из ЕС, но не могут договориться о поддержке сделки, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Обновлено в 17:23
Технологии
«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М
Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.
Обновлено в 16:20
Политика
Токаев призвал назвать столицу Казахстана в честь Назарбаева
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Врач Началовой: «Юля больше месяца не обращалась к врачам»
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Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт геологоразведку реголита
Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт глобальную ядерно-физическую геологоразведку лунного реголита, или поверхностных образований Луны.
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Экономика
Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале
Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
Обновлено в 13:42
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Кабмин решил отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты
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Обновлено в 08:30
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что американский диппредставитель Мэри Йованович во время их первой встречи вручила ему список граждан, которых нельзя подвергать уголовному преследованию.
Обновлено в 21:08
Экономика
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
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Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перевели в соответствующую международным правилам камеру.
Обновлено в 19:09
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
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Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.
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Происшествия
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Интернет
Google представила дудл на основе технологий искусственного интеллекта
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Политика
Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства
Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.
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Экономика
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Обновлено в 14:17
Происшествия
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Девочку, найденную в захламленной квартире в Москве, выписали из больницы имени Башляевой.
Обновлено в 11:03