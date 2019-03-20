Путин предложил британским бизнесменам вложиться в нацпроектыТК Звезда вчера в 09:03

В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы... Уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой.

Глава государства отметил, что рамках национальных проектов планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы России. Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями британских компаний, работающими в России.

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