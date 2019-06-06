Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татамиРИА Новости 08:02
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
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Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
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В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
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Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий
Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
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Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
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Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.
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Политика
Си Цзиньпин удостоен степени почетного доктора СПбГУ
Председатель КНР Си Цзиньпин стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
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Политика
Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
В апреле 2018 года Панкратов-Черный попал в больницу после того, как у него обнаружили заболевание, грозящее потерей подвижности руки.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком
В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Культура
BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz
Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
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Происшествия
ФСБ отчиталась о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» в Дагестане
Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность 15 ячеек запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» и задержали их лидеров и участников.
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Происшествия
Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества
Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Политика
Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом
Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
Обновлено в 12:23
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По информации британского издания, стороны практически согласовали трансфер.
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Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
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Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев
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СМИ огласили календарь первого тура РПЛ
Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:18