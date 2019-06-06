Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татамиРИА Новости 08:02

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин вспылил на Петербургском форуме

Московский Комсомолец10:58

Путин захотел сразиться на татами с журналисткой Bloomberg

Lenta.ru09:24

Путин предложил журналистке, увлекающейся тайским боксом, встречу на татами

Вести.Ru07:58

Путин в шутку предложил американской журналистке встретиться на татами

Life.ru08:27

Путин готов «поработать» на татами с исполнительным редактором агентства Bloomberg

ТАСС08:17

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

РИА Новости08:02

Путин предложил американке сразиться на татами

News.ru08:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Политика

На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов

В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Здоровье

В Рязанской области реализуется проект «Бережливая поликлиника»

Как сообщает региональный минздрав, в Рязани местом реализации проекта стал областной кардиодиспансер.
Обновлено в 12:04
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Обновлено в 11:32
Армия и оружие

Россия и Сирия вместе отбомбились по Идлибу

Обновлено в 07:07
Политика

Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Общество

Бывший участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова

Обновлено в 00:16
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Экономика

РФПИ инвестирует в онлайн-кинотеатр Ivi

Крупнейший по выручке онлайн-кинотеатр России Ivi договорился о привлечении денег от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), рассказали «Ведомостям» два источника, близких к фонду.
Обновлено в 11:24
Общество

Верховный суд фактически отменил срок давности

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Авто

В России рекордно упали продажи автомобилей

В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии

По данным телеканала РЕН ТВ, Панкратов-Черный потерял сознание во время съемок фильма в Москве.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Общество

Три года за три минуты: на ПМЭФ показали ролик о строительстве Крымского моста

Ход времени в ролике был "ускорен" в 570 раз. Фактически его создатели уложили 3,5 года строительства в 3 минуты видео.
Обновлено в 10:42
Экономика

Кудрин назвал дело Калви шоком для экономики России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин что уголовное дело, возбужденное против инвестора Майкла Калви, стало шоком для экономики.
Обновлено в 03:13
Футбол

Сборную России с караваем встретили в Саранске

Первым хлеб попробовал капитан команды Артем Дзюба. Сборная России впервые сыграет в Саранске.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Обновлено в 05:07
Авто

Представили обновлённый Renault Koleos

В силовой линейке обновлённого Renault Koleos появились два дизельных мотора.
Обновлено в 04:00
Игры

В Сети появился трейлер Darksiders: Genesis

Обновлено в 09:43
Общество

В России пожаловались на худший за всю историю нерест рыбы на Волге

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что в этом году на Волге ожидается один из худших за всю историю нерестов.
Обновлено в 09:14
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком

В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Кино

Мединский оценил сериал «Чернобыль»

Обновлено в 11:36
Кино

Актер Холланд проспойлерил сюжет нового «Человека-паука»

Обновлено в 10:20
Культура

Голодец призвала сделать отечественную культуру доступной в регионах

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.
Обновлено в 10:54
Авто

Составили рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей в РФ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Общество

В Сербии объявили режим стихийного бедствия

«Из-за обильных осадков, града и разлива рек, которые вызвали большой материальный ущерб в отдельных муниципалитетах, правительство приняло решении объявить режим стихийного бедствия», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:29
Экономика

Китай попросил 50 тысяч гектаров земли в Приморском крае

Компания собирается довести свой земельный банк в России до 50 тысяч гектаров и построить завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 тысяч тонн в год, на котором будет выпускаться соевый концентрат, соевое масло, лецитин, меласса, пишет Finanz.ru.
Обновлено в 11:55
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное