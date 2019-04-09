Хоккей
Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛРИА Новости 08:43
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
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Хоккей на льду. В течение многих лет мы видели прекрасных советских и российских хоккеистов, и хоккейные команды. И моя команда сейчас не будет в состоянии участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, но мы еще посмотрим.
— Стефан Левен, шведский политикРИА Новости 09:15
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Политика
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Энергетика
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Общество
В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх
В Москве на 85-м году ушла из жизни Алина Есенина — вдова Константина Есенина, сына поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх.
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Кино
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«Почта России» запустила сервис по онлайн-оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг, сообщает газета «Известия» со ссылкой на оператора.
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Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
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Политика
Сенаторы США призвали Эрдогана выбрать между F-35 и С-400
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Авто
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