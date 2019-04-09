Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛРИА Новости 08:43

Хоккей на льду. В течение многих лет мы видели прекрасных советских и российских хоккеистов, и хоккейные команды. И моя команда сейчас не будет в состоянии участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, но мы еще посмотрим.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.

Политика Путин оценил активность авиации НАТО в Арктике и Балтике Авиация НАТО ведет более активные действия в небе над Балтикой и Арктикой, чем российская, заявил президент Владимир Путин на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РБК.

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Общество Жванецкий получил травму перед концертом в Светлогорске Юбилейный творческий вечер Михаила Жванецкого, который должен был состояться 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли из-за травмы артиста.

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Происшествия Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Происшествия Кокорина и Мамаева с вещами доставили в зал суда Скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли на очередное заседание суда с увесистыми сумками, заполненными личными вещами.

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