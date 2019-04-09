Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛРИА Новости 08:43

Было бы очень хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял участие в играх Континентальной хоккейной лиги.

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