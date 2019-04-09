Хоккей

Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛРИА Новости 08:43

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
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Стефан Левен
Хоккей на льду. В течение многих лет мы видели прекрасных советских и российских хоккеистов, и хоккейные команды. И моя команда сейчас не будет в состоянии участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, но мы еще посмотрим.
— Стефан Левен, шведский политикРИА Новости 09:15

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