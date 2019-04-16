Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-ДамRT на русском 04:22
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Нотр-Дам — исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян.
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Происшествия
В МВД Франции рассказали о решающих минутах в спасении Нотр-Дама
Судьба собора Парижской Богоматери решилась в течение считаных минут, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, чью речь транслировал телеканал BFMTV.
Обновлено в 13:45
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Хоккей
Тодд Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес»
Новым главным "Лос-Анджелеса" стал Тодд Маклеллан, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Сытина прогнали с передачи «Время покажет»
Анатолий Кузичев, ведущий передачи, выгнал Сытина после того, как тот заявил: "Вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года".
Обновлено в 18:21
Политика
Песков: Путин пока не собирается в Нормандию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.
Обновлено в 13:48
Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Футбол
Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после вылета клуба из Лиги чемпионов заявил, что его команда должна стремиться к уровню «Барселоны».
Обновлено в 18:44
Авто
Lexus презентовал первый минивэн в истории марки
Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Общество
Полиция Лондона задержала более 100 экологических активистов
Обновлено в 05:01
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено в 09:16
Технологии
Российские рекламодатели превысили свои траты вдвое за прошлый год
Рекламодатели РФ превысили свои затраты на раскрутку видеороликов по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 04:34
Кино
В российской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
В российском прокате фильма «Хеллбой» упоминание Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера, а оригинальное произношение на английском заглушили, оставив измененные субтитры.
Обновлено в 14:30
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Общество
Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Позором назвали слова украинского ведущего о пожаре в соборе Нотр-Дам
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Шнуров в стихах рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери
Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение трагедии в соборе Парижской Богоматери, назвав произошедшее символом новой смены вех.
Обновлено в 10:42
Единоборства
В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Общество
Москвичи предпенсионного возраста смогут пройти профобучение
В столице утвердили пилотную программу профессионального обучения для людей предпенсионного возраста - она поможет москвичам развивать свои навыки, приобретать новые знания и оставаться востребованными на рынке труда.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Несколько ракет запущены по столице Ливии
Более двух десятков ракет запущены по столице Ливии городу Триполи, сообщил Федеральному агентству новостей источник.
Обновлено в 18:40
Интернет
Мошенники устроили в Instagram фишинговую рассылку
Группа мошенников устроила в социальной сети Instagram полноценную фишинговую атаку на пользователей.
Обновлено вчера в 11:02