Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-ДамRT на русском 04:22

Нотр-Дам — исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян.

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Политика Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.

Политика Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.

Происшествия Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска» Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.

Шоу-бизнес Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг В новом интервью заслуженный артист рассказал о новом амплуа, отдыхе в родном городе и работе над собой — Семчев сумел сбросить 100 кг.

Происшествия Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.

Хоккей Ковальчук отцеплен от сборной России на матчи Еврочелленджа Тренерский штаб сборной России по хоккею огласил заявку команды на ближайшие матчи Еврочелленджа против Швейцарии, которые состоятся 18 и 20 апреля в Сочи.

Игры Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity 15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.

Политика Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы «Руководителями комиссий субъектов принято решение о приостановке работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами», — заявил председатель чеченского парламента Магомед Дауров.

Происшествия В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.

Общество В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.

Спорт «ПСЖ» намерен поддержать реконструкцию Нотр-Дам де Пари «Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил, что клуб намерен поддержать реконструкцию собора Нотр-Дам де Пари в долгосрочной перспективе.

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Происшествия Пожарные чудом спасли горящий Нотр-Дам от обрушения Накануне в столице Франции загорелся легендарный собор Парижской Богоматери. В результате пожара сгорела крыша и шпиль Нотр-Дама.

Общество Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама Для восстановления собора Парижской Богоматери семья владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно готова выделит 200 млн евро, об этом сообщают «Известия».

Единоборства Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

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Политика Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты» Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

Авто Lexus представила свой первый минивэн LM Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.

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Происшествия Членов пензенской ОПГ осудят за инсценировки ДТП в Саратовской области Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, злоумышленники действовали не только в Пензенской области, но и в Саратовской, Нижегородской областях и в Мордовии.

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