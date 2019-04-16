Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-ДамRT на русском 04:22

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Владимир Путин
Нотр-Дам — исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян.
— Владимир ПутинDaily Storm 04:40

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«То, что осталось от Нотр-Дама, и есть подлинное Средневековье»

Известия11:44

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

RT на русском04:22

Путин предложил Макрону помощь российских специалистов в восстановлении Нотр-Дама

ТАСС04:30

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери

Коммерсантъ04:30

Путин отреагировал на пожар в Нотр-Даме

Газета.Ru04:35

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама после пожара

РБК04:19

Путин предложил отправить в Париж лучших российских реставраторов

Интерфакс04:19
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
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Тренерский штаб сборной России по хоккею огласил заявку команды на ближайшие матчи Еврочелленджа против Швейцарии, которые состоятся 18 и 20 апреля в Сочи.
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Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

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Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
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Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.
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Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

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Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
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Происшествия

Пожарные чудом спасли горящий Нотр-Дам от обрушения

Накануне в столице Франции загорелся легендарный собор Парижской Богоматери. В результате пожара сгорела крыша и шпиль Нотр-Дама.
Обновлено в 11:26
Общество

Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама

Для восстановления собора Парижской Богоматери семья владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно готова выделит 200 млн евро, об этом сообщают «Известия».
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Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

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В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо

Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
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Lexus представила свой первый минивэн LM

Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.
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Facebook тестирует горизонтальную ленту новостей

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АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
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Еще один фигурант дела о теракте в метро Петербурга арестован заочно

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Членов пензенской ОПГ осудят за инсценировки ДТП в Саратовской области

Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, злоумышленники действовали не только в Пензенской области, но и в Саратовской, Нижегородской областях и в Мордовии.
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Комитет Госдумы по культуре планирует в ближайшее время принять решение о создании экспертного совета, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
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Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
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