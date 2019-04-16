Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-ДамRT на русском 04:22
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Нотр-Дам — исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян.
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Политика
Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету
Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Политика
Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»
Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Обновлено в 12:20
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Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг
В новом интервью заслуженный артист рассказал о новом амплуа, отдыхе в родном городе и работе над собой — Семчев сумел сбросить 100 кг.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Хоккей
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Обновлено в 00:02
Хоккей
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Тренерский штаб сборной России по хоккею огласил заявку команды на ближайшие матчи Еврочелленджа против Швейцарии, которые состоятся 18 и 20 апреля в Сочи.
Обновлено в 12:23
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Политика
Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы
«Руководителями комиссий субъектов принято решение о приостановке работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами», — заявил председатель чеченского парламента Магомед Дауров.
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу
Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.
Обновлено в 10:28
Спорт
«ПСЖ» намерен поддержать реконструкцию Нотр-Дам де Пари
«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил, что клуб намерен поддержать реконструкцию собора Нотр-Дам де Пари в долгосрочной перспективе.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили
Обновлено вчера в 22:27
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Пожарные чудом спасли горящий Нотр-Дам от обрушения
Накануне в столице Франции загорелся легендарный собор Парижской Богоматери. В результате пожара сгорела крыша и шпиль Нотр-Дама.
Обновлено в 11:26
Общество
Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама
Для восстановления собора Парижской Богоматери семья владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно готова выделит 200 млн евро, об этом сообщают «Известия».
Обновлено в 11:29
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо
Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 11:03
Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Авто
Lexus представила свой первый минивэн LM
Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.
Обновлено в 04:14
Интернет
Facebook тестирует горизонтальную ленту новостей
Программист Джейн Манчунь Вон сообщила, что Facebook начал тестировать новый тип прокрутки ленты новостей - горизонтальный.
Обновлено в 10:36
Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Авто
Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения
На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого в России знают под именем Creta.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Еще один фигурант дела о теракте в метро Петербурга арестован заочно
3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический Институт" петербургского метро погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 67 пострадали.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Членов пензенской ОПГ осудят за инсценировки ДТП в Саратовской области
Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, злоумышленники действовали не только в Пензенской области, но и в Саратовской, Нижегородской областях и в Мордовии.
Обновлено в 09:51
Авто
Aston Martin показал свой первый электромобиль
Британская компания Aston Martin представила на Шанхайском автосалоне свой первый серийный электромобиль - Rapide E, который выпустят ограниченным тиражом в 155 экземпляров.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
Китай получил 24 российских истребителя Су-35
Обновлено в 05:23
Культура
Запашный может войти в экспертный совет при комитете ГД по культуре
Комитет Госдумы по культуре планирует в ближайшее время принять решение о создании экспертного совета, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 11:32
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00