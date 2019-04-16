Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-ДамRT на русском 04:22
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Нотр-Дам — исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян.
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Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
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Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Транспорт
В России предложили ввести платный проезд по перекресткам
Представители Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили ввести платные перекрестки в России ради избавления от пробок.
Обновлено в 01:58
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Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Футбол
«МЮ» отказался от борьбы за Коутиньо
Боссы манкунианцев решили отказаться от борьбы за бразильского футболиста.
Обновлено в 04:45
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Общество
Заморозки в ближайшие несколько дней прогнозируют в Ростовской области
Автомобилистам Ростовской области настоятельно рекомендуют не спешить менять зимнюю резину. В ближайшие дни в регионе ожидают заморозки.
Обновлено в 07:24
Общество
В Петербурге открыли памятник Алферову
В Северной столице открыли памятник физику, Нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.
Обновлено в 09:51
Игры
Sony раскрыла подробности PlayStation 5
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак
Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Футбол
Умер бывший генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров
С 2017 года Федоров занимал пост генерального директора московского ХК «Динамо», затем перешел на аналогичную должность в футбольном клубе.
Обновлено в 09:39
Хоккей
UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова
Обновлено в 02:16
Политика
Штабы Зеленского и Порошенко подписали соглашение о дебатах
Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона для проведения дебатов, передает "Украинская правда".
Обновлено в 10:18
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и по субботам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено вчера в 14:10
Здоровье
Аксенов ответил на жалобы крымчан о нехватке льготных лекарств
В свою очередь, отмечу, что Республика Крым является лидером по количеству граждан льготной категории, получающих лекарственные препараты, и по количеству наименований лекарств, которые крымчане получают бесплатно.
Обновлено в 06:48
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Культура
Скончался известный писатель-фантаст Джин Вулф
Американский писатель-фантаст, автор знаменитой серии "Книга Нового Солнца" Джин Вулф ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает сайт издательства Tor.
Обновлено в 10:53
Спорт
Раскрыт секрет костюмов Алины Загитовой
Цены костюмов Алины Загитовой модельер раскрывать не стала, однако отметила, что они оплачиваются Федерацией фигурного катания и стоят недешево.
Обновлено в 09:14
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения
Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Кино
Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов
Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
Обновлено в 02:46
Баскетбол
Казинс получил травму мышцы бедра
Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс покинул площадку в первой четверти второго матча серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (131:135, 1-1) из-за повреждения четырёхглавой мышцы левого бедра, сообщает ESPN.
Обновлено в 02:38