Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-ДамRT на русском 04:22

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Владимир Путин
Нотр-Дам — исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян.
— Владимир ПутинDaily Storm 04:40

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