Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-ДамRT на русском 04:22

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Владимир Путин
Нотр-Дам — исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян.
— Владимир ПутинDaily Storm 04:40

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Газета.Ru04:35

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Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери

Коммерсантъ04:30

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

RT на русском04:22

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама после пожара

РБК04:19

Путин предложил Макрону помощь российских специалистов в восстановлении Нотр-Дама

ТАСС04:30
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 14:25, Ашберн
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Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, которое ведется в России, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа.
Обновлено в 14:09
Происшествия

В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама

Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
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