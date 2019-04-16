Политика
Путин направил Макрону телеграмму в связи с пожаром в Нотр-ДамеСвободная Пресса 04:35
Президент России Владимир Путин выразил сочувствие своему коллеге Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Нотр-Дам — исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян.
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