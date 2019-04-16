Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дам-де-ПариВзгляд.ру 04:17
Путин подчеркнул, что пожар в соборе откликнулся «болью в сердцах россиян». «Нотр-Дам – исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь», – говорится в телеграмме.
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Нотр-Дам — исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян.
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Общество
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