Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дам-де-ПариВзгляд.ру 04:17

Путин подчеркнул, что пожар в соборе откликнулся «болью в сердцах россиян». «Нотр-Дам – исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь», – говорится в телеграмме.
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Владимир Путин
Нотр-Дам — исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян.
— Владимир ПутинDaily Storm 04:40

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Спасти Нотр-Дам. Как боролись за легендарный собор и как теперь его восстановить

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