Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дам-де-ПариВзгляд.ру 04:17

Нотр-Дам — исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян.

Путин подчеркнул, что пожар в соборе откликнулся «болью в сердцах россиян». «Нотр-Дам – исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь», – говорится в телеграмме.

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