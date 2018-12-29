Политика
Путин предложил Лукашенко сверить часы по вопросам интеграции
Путин предложил Лукашенко сверить часы по вопросам интеграцииРоссийская газета05:57
Лукашенко пообещал, что после рождественских праздников они будут готовы приступить к работе. Ранее Владимир Путин встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко 25 декабря.
Российская газета05:57
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Как мы и договаривались, мы создаем рабочую группу по дальнейшему развитию наших связей в сфере экономики, других направлениях. По вашему предложению поработаем в этом направлении развития… Союзного государства.
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Политика
Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров
Правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины.
Обновлено в 06:16
Политика
МИД счел неприемлемыми требования Меркель и Макрона по Азовскому морю
В ведомстве выразили сожаление в святи с тем, что «Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования».
Обновлено в 05:53
Политика
Путин освободил от должности прокурора Москвы
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2-го класса Владимира Викторовича Чурикова», — указывается в заявлении.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Шойгу назвал темы переговоров с турецкой делегацией
Министры обороны и иностранных дел России и Турции на встрече в Москве обсудят вывод войск США из Сирии, ситуацию в Идлибе и другие актуальные вопросы по САР, сообщил в субботу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 05:52
Политика
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»
Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
В ДНР обвинили ВСУ в нарушении перемирия
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
В США высоко оценили российский подход к модернизации военной авиации
В США по достоинству оценили российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
ГРУ обвинили во вмешательстве в дела США на Украине
Главное управление Генерального штаба российского Министерства обороны (ранее ГРУ) в 2015 году пыталось повлиять на политику США по украинскому кризису.
Обновлено в 04:39
Политика
Большинство граждан Китая признали самыми важными отношения с США
Большинство граждан Китая сочли отношения Пекина и Вашингтона наиболее важными, отношения с Москвой оказались на втором месте.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
В США не исключили «военные меры» в отношении России из-за ДРСМД
В документе указывается, что у России появилась новая крылатая ракета, которая якобы нарушает положения ДРСМД.
Обновлено в 01:55
Политика
Юнкер усомнился в готовности Румынии к председательству в Совете ЕС
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что сомневается в готовности властей Румынии к председательству в Совете ЕС.
Обновлено в 03:54
Политика
Украина разъяснила ситуацию с ограничениями на въезд для россиян
Ограничение на въезд на Украину для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет продолжает действовать, несмотря на отмену военного положения в ряде областей страны.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Киев переписал биографию примкнувшего к нацистам Шухевича
Из украинских учебников по истории для 10 классов уберут упоминание о том, что один из главарей украинских националистов Роман Шухевич сотрудничал с дивизией СС «Галичина».
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»
Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Песков поздравил журналистов в Новым годом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим Новым годом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:32