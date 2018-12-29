Политика

Путин предложил Лукашенко сверить часы по вопросам интеграции
Российская газета
05:57

Лукашенко пообещал, что после рождественских праздников они будут готовы приступить к работе. Ранее Владимир Путин встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко 25 декабря.
Российская газета05:57
Владимир Путин
Как мы и договаривались, мы создаем рабочую группу по дальнейшему развитию наших связей в сфере экономики, других направлениях. По вашему предложению поработаем в этом направлении развития… Союзного государства.
— Владимир ПутинВзгляд.ру 04:58

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BFM.ruвчера в 22:16
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Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров

Правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины.
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МИД счел неприемлемыми требования Меркель и Макрона по Азовскому морю

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Путин освободил от должности прокурора Москвы

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2-го класса Владимира Викторовича Чурикова», — указывается в заявлении.
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Армия и оружие

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Министры обороны и иностранных дел России и Турции на встрече в Москве обсудят вывод войск США из Сирии, ситуацию в Идлибе и другие актуальные вопросы по САР, сообщил в субботу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
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Политика

Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»

Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие

В ДНР обвинили ВСУ в нарушении перемирия

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В США высоко оценили российский подход к модернизации военной авиации

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Армия и оружие

ГРУ обвинили во вмешательстве в дела США на Украине

Главное управление Генерального штаба российского Министерства обороны (ранее ГРУ) в 2015 году пыталось повлиять на политику США по украинскому кризису.
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Большинство граждан Китая признали самыми важными отношения с США

Большинство граждан Китая сочли отношения Пекина и Вашингтона наиболее важными, отношения с Москвой оказались на втором месте.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

В США не исключили «военные меры» в отношении России из-за ДРСМД

В документе указывается, что у России появилась новая крылатая ракета, которая якобы нарушает положения ДРСМД.
Обновлено в 01:55
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Юнкер усомнился в готовности Румынии к председательству в Совете ЕС

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Политика

Украина разъяснила ситуацию с ограничениями на въезд для россиян

Ограничение на въезд на Украину для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет продолжает действовать, несмотря на отмену военного положения в ряде областей страны.
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Киев переписал биографию примкнувшего к нацистам Шухевича

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Песков поздравил журналистов в Новым годом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим Новым годом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
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