Как мы и договаривались, мы создаем рабочую группу по дальнейшему развитию наших связей в сфере экономики, других направлениях. По вашему предложению поработаем в этом направлении развития… Союзного государства.

Лукашенко пообещал, что после рождественских праздников они будут готовы приступить к работе. Ранее Владимир Путин встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко 25 декабря.

Политика Политика Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров Правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины.

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Армия и оружие Армия и оружие В США высоко оценили российский подход к модернизации военной авиации В США по достоинству оценили российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.

Армия и оружие Армия и оружие ГРУ обвинили во вмешательстве в дела США на Украине Главное управление Генерального штаба российского Министерства обороны (ранее ГРУ) в 2015 году пыталось повлиять на политику США по украинскому кризису.

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